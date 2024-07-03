淫大叔分飾2角「鬼妹」狂洗腦　上床可得豐胸補藥性侵國中少女

▲大叔以豐胸補藥為幌子與少女性交易，還以手機偷拍過程。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市陳姓男子，在臉書上1人分飾2角，誘騙國中少女發生性關係，還謊稱提供對方價值1萬元的豐胸補藥，抵償性交易費用，與少女發生多次關係，並偷偷拍下性愛過程。一審將陳男判處有期徒刑8年，案經上訴，高等法院二審仍將陳男判刑8年。可上訴。

判決指出，陳男年紀50歲左右，目前無業且離婚，育有3名成年子女均已離家而未同住。雖然年事漸高，但陳男仍對未成年少女伸出狼爪。他在2020年間透過臉書，以假名「陳冠雨」認識當時就讀國中的少女小芊（化名），並宣稱自己擁有每一帖價值1萬元的豐胸補藥（俗稱補奶湯）。

陳男隨後另以帳號「鬼妹」登入，謊稱自己是「陳冠雨」妹妹，自己也服用豐胸補藥，非常有用，不斷鼓吹小芊接受與陳男性交易，並服用陳男提供的豐胸補藥。幾次鼓吹後，小芊動搖，並與陳男發生關係。陳男第一次僅提供補藥抵償性交易費用，第二次以補藥加上現金2000元，第三次則是補藥加上現金8000元；且陳男三次過程中都以行動電話錄下性愛過程。

不僅如此，陳男也在臉書上認識另一名就讀國中的少女小蒔（化名），並誘騙小蒔拍下多段不雅影片，傳送給陳男觀賞。案經小芊、小蒔的家人發現後，報警逮捕陳男。檢方依照違反《兒童及少年性剝削防制條例》等罪名，對陳男提起公訴。

陳男一審遭判刑8年，案經上訴，高等法院二審審理時，陳男否認犯罪，辯稱自己只是性交易，況且拍下的影片對象，並非2名少女。但法院根據影片傳輸紀錄等等，認定陳男確實有罪，考量各項量刑因子後，高院二審撤銷原判決，但仍將陳男判刑8年。