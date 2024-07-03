女大生提議「性服務換安全帽」！男同學衝動點頭　完事挨告傻了

▲林男將小琪帶回家，對方想以性服務換取安全帽，結果他完事挨告性侵。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

台中市一名林姓男大生帶女同學小琪（化名）回租屋處，並且相約以性服務換取安全帽，不料完事後竟挨告性侵。台中高分院審理後，駁回上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男與小琪是同一所大學的同學，2022年6月間參加完聚會以後，相約回到林男的租屋處聊天。不料喝了酒以後，林男竟將小琪壓制，並且動手侵犯逞慾，直到林男的女友返回租屋處，她才得以逃脫。

事後小琪報警提告，控訴林男強制性交。對此，林男則是喊冤，他們回到租屋處以後，原先只是小琪邊喝酒邊跟他聊天，過程中小琪看上了他擺在衣櫃上的安全帽，他於是建議，若真的想要的話可以花錢買。

當時林男並未在這個話題上多停留，不過後來小琪再度開口詢問安全帽的事，並且表達想用性服務換取安全帽的意願。他也半開玩笑地說「要不要幫我打XX」，眼見小琪點頭應允，雙方才開始這場交易。

▲林男將小琪帶回家，對方想以性服務換取安全帽，結果他完事挨告性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小琪服務到一半手痠，林男於是自行接手，但因為一直看著小琪的私處，讓他感到慾火難耐，最後情不自禁地與小琪發生性關係，當下小琪「沒有反抗也沒有說什麼」。不過，性行為進行到一半時，林男的女友突然回家，雙方性行為被迫中斷，他嚇得趕緊叫小琪躲進廁所，不過仍舊被女友抓包，小琪也因此趕走。

2人發生關係以後，小琪還曾致電林男，不斷哭著道歉，害他被女友責罵，感到相當不好意思。不料事後小琪又向學校老師控訴，自己遭到性侵，更是哭訴「我覺得好髒」。

對此，林男的女友則表示，當時返回租屋處以後，發現門打不開，並且聽到男女在聊天的聲音，不過並未聽見有人尖叫、求救聲，後來男友開門以後，她看見廁所的燈，確定廁所裡有躲人，因此把小琪揪出來以後，立即宣示主權、並將人趕走，過程中小琪的表現看起來十分心虛，男友則是一副做錯事的表情。

此外，小琪在訊問時說法明顯矛盾，且又說出「不知道她接下來會做什麼，所以就只能照著他講的」等話語，加上離開林男租屋處以後的態度，明顯與一般人遭到侵害的反應有異，因此可合理懷疑真實性。

林男一審被判無罪，檢方對此不服、提起上訴。台中高分院法官審理後認定，檢察官所舉的證據，於通常一般人仍有合理的懷疑存在，尚未達到可以確信真實之程度，檢察官所舉的證據，也難以證明林男有這些犯行，因此一審諭知無罪的判決並無不合，應予維持，全案仍可上訴。