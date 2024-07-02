共享機車營運商再+1　iRent共享機車7月10日起進駐竹市

▲市長高虹安宣布共享機車營運商再增加，7/10起iRent正式入駐竹市。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

持續打造宜居永續、交通暢行的安居科技城！新竹市政府廣邀共享運具業者投入竹市，繼Gogoro共享機車GoShare於4月中投入300輛共享機車營運上線服務後，市長高虹安宣布共享機車營運商再增加，從7月10日起iRent（和雲行動服務股份有限公司）正式入駐竹市，預計投入200輛共享機車，為來到竹市的民眾提供更多代步工具選擇，也讓新竹縣市工作、求學的民眾通勤更便利。

高市長表示，竹市共享機車上路至5月底，累計約27000人次使用，熱門取車及還車區域第一名為新竹城隍廟，其餘為新竹火車站前站、遠東巨城購物中心等，可見共享機車服務提供了竹市市民交通上的便捷性，更結合共享經濟與綠能運輸兩大主題，提供竹竹居民、外地洽公民眾或觀光遊客便利短程接駁的新選擇。

交通處長倪茂榮表示，iRent共享機車預計投入200輛共享電動機車，將於新竹市東區、北區提供服務，市府在6月26日也與iRent開會正式協調，說明香山地區有三所大學、商圈及工業區等交通需求，iRent也回應會考量竹市學生的交通需求，並參考市府建議，將香山地區學生交通需求優先納入評估，後續市府也會協助邀請相關單位共同研議，全力爭取，以提供香山市民更多的共享運具服務。

交通處補充說明，共享機車進駐竹市後，提供市民與外來遊客便利短程接駁使用，市府希望藉此有效降低私人車輛持有率及使用率，並舒緩市區停車需求與道路車流壓力，更有助於減少溫室氣體排放，共創多贏局面。目前竹市共享機車初期試辦計畫已達500台規模，將視共享機車業者營運能量、車輛規模、調度能力及服務對象等條件評估擴大試辦計畫，讓更多共享運具業者投入竹市，以租代買，改變城市交通，讓竹市邁向「宜居永續、交通暢行」城市願景。

▲市長高虹安宣布共享機車營運商再增加，7/10起iRent正式入駐竹市。（圖／新竹市政府提供）