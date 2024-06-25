「道安總動員」平台曝新竹市交通死亡居冠　13縣市路口改善掛零

▲「道安總動員」資訊平台定期公布各縣市道安績效與改善成果 。（圖／翻攝道安總動員資訊平台）

記者蔡亞樺／台北報導

每年3千人死於交通事故，交通部建置「道安總動員」資訊平台，每周定期公布各縣市道安改善績效，據平台資料顯示，今年首季行人及整體交通事故，皆以新竹市最多，799處優先改善路口截至5月止，僅台北市、台南市及彰化縣有改善成果，其餘13縣市掛零。

「道安總動員」平台於本月24日上線，該資訊平台提供道安儀表板、行人交通事故及整體交通事故趨勢、路口改善通報數、799處路口改善情形、縣市首長主持道安會報情形，以及民眾通報路口改善建議等道安相關內容。

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據「道安總動員」資訊平台首次公布資料，今年1到3月119名行人死亡，較去年同期增加16人、15.5%；行人死亡增加最多縣市為新竹市，與去年相比增加11人；行人每10萬人死亡最多縣市為新竹市2.4人。整體死亡人數則有7縣市較去年同期增加。

路口改善通報數的部分，今年1至5月以新北市通報42處最多，已完成41處；台中市也通報27處，已完成24處；高雄市通報24處，已完成16處。

行人事故頻率高、傷亡人數較多的799處路口改善，今年1至5月僅台北市改善25處、台南市改善5處、彰化縣改善2處，其他13縣市尚無改善成果，公路局改善41處。

1至5月各縣市舉辦道安會報情形的部分，新竹縣、澎湖縣、金門縣、連江縣召開不到5次；縣市首長自行主持會議，新竹縣僅3次、屏東縣僅2次，澎湖縣、金門及連江縣各1次最少，五都中除了高雄市主持4次，其餘五都市長每個月都親自主持道安會報。