晴空匯火調鑑定出爐　「管道間配線短路」可能性大

▲新竹市消防局已完成晴空匯火警調查報告，全案將移送地檢署繼續偵辦。（圖／翻攝網路）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市慈雲路晴空匯社區大樓今年5月26日發生火災，新竹市消防局經歷9次勘察及多次採證工作，並將採樣證物送至內政部消防署火災鑑定實驗室進行分析。6月20日，竹市火災鑑定會討論並決議全案調查完成，並於昨（26）日將火災鑑定書送交警察局第二分局，移送地檢署偵辦。

消防局表示，調查結果顯示，火災起火處位於大樓1樓西側管道間，並排除充電樁充電或配線引發火災的可能性，研判為管道間電力配線因短路引發火災的可能性較大。6月20日火災鑑定會中，與會專家對消防局調查結果無異議，火災鑑定書已完成並移送新竹市警察局第二分局，隨後移送新竹地檢署偵辦，最終調查結果以法院判決為準。

▲火調顯示，起火處位於大樓1樓西側管道間，排除充電樁充電或配線引發火災的可能性，研判為管道間電力配線因短路引發火災的可能性較大。（圖／記者陳凱力翻攝）



都發處表示，市府已於6月7日函文請聖恩營造股份有限公司（同豐邑建設負責人）於6月14日前提出該工程配管使用材料規格及出廠證明，但該公司婉拒交付，理由是相關案卷已歸檔，需借調檔案。截至今日（6/27），該公司仍未交付相關證明。

都發處指出，針對建築技術規則中第247條電纜線相關規定，市府已於6月24日邀集中華民國電機技師公會、社團法人新竹市建築師公會、台灣電力公司及新竹市消防局、政風室同仁一同會勘，由現場各專業人員協助勘查確認。針對該社區現況電纜線型及電纜架系統施工方法之疑義，將函請相關單位釋疑。

▲▼晴空匯火警造成2名消防員殉職，以及1百多戶民宅的財物損失。（圖／記者黃彥傑翻攝）

此外，市府也表示曾要求建商提供晴空匯建案所使用的防火填塞材料，但遭婉拒。為此，市府已於上週開始，派員在政風處陪同下前往現場採樣，以確認防火填塞材料，所有證據均已移送檢調，並在一個月內完成。