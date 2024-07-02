竹市府攜手新竹家扶辦單車職場體驗　助青年探索職涯

▲「逆風青年•職遊百里」 單車職場體驗活動合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

新竹市政府與新竹家扶中心攜手合作，今(2)日在新竹市舊城區辦理「逆風青年•職遊百里」單車職場體驗活動，市長高虹安於市府大廳迎接孩子們，並貼心準備竹市身障者創業經營的齊有綠豆沙飲品。高市長表示，青年學子今天上午從竹東的萬瑞森林遊樂區出發，騎到市府已經將近30公里，這不僅是一場體力的挑戰，更是心靈的洗禮與職場的體認，堪稱青年勇氣與毅力的展現，期待大家透過參訪能獲得更多職涯發展的機會，秉持堅持不變的初衷，朝自己的夢想努力前進。

高市長表示，市府積極與民間團體攜手合作，在暑假期間為逆風青年設計了職場體驗、就業輔導等課程，幫助他們了解並善用政府資源，並協助探索職涯、規劃人生新道路，找到前進的方向與目標。今日下午市府幫青年們安排的職場體驗活動，以東門舊城區為主軸，參訪附近的四間店家，包括史坦利美式牛排館、台灣水鹿咖啡館、CHOCCY Metal敲敲金工與伊思蔓國際美學，安排青年們體驗其中的甘苦，為職前做好準備，更有信心面對未來，實現自我價值，勇往直前。

勞工處長林昱志表示，今日活動以東門舊城為主軸點，參訪附近四家職場場域，包括史坦利美式牛排館、台灣水鹿咖啡館、CHOCCY Metal敲敲金工與伊思蔓國際美學，這些產業都是年輕朋友暑假最常入門打工產業之一，所以安排讓同學體驗其中的甘苦為職前做好準備，而暑假打工需求高，如何讓青年了解求職防騙也是很重要的課題。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，此次透過一連三日的百里單車，這不僅是一場體力的挑戰，更是心靈的洗禮旅程，讓青少年更認識自己的家鄉及產業，促進自我成長與發展。感謝竹市府為逆風青年們安排今天的東門舊城及職場體驗活動，透過這些活動，孩子們能夠更深入了解行業甘苦談，相信對未來的就業方向有很大幫助。

參訪史坦利美式牛排館的衛同學表示，此次了解到餐飲業的內部製作流程與服務顧客的諸多細節，是很寶貴的職場經驗，有利於日後選擇是否投入餐飲業。他期許自己保持好奇心，積極投入每一個學習和交流的機會，為未來的職業生涯鋪就堅實的基礎。

勞工處補充，接下來還有第二波暑期活動「斜槓人生不踩雷分享」，將於7月11日、7月16日、7月25日於竹市身心障礙者就業綜合大樓開課，3位不同領域的年輕人將分享如何逆風、如何追夢、如何不放棄街舞樂趣的斜槓人生。歡迎大家踴躍報名，報名網址( https://reurl.cc/GjnDxG )，現場還有神秘抽小禮活動！

▲「逆風青年•職遊百里」 單車職場體驗活動合照。（圖／新竹市政府提供）