1到4月交通事故釀982死　道安表現排行「屏東縣最差」

▲交通部長李孟諺(左二)主持行人道安記者會。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

交通部今(1日)公布最新交通事故資料，今年1到4月發生12萬8003起交通事故，17萬1005人受傷、982人死亡，較去年同期均減少5%，首度達到交通部設定目標；在30日、機車及高齡死亡等3項道安表現最差為屏東縣，行人死亡以新竹市表現最差，酒駕死亡最多則為雲林縣。

交通部今召開道安記者會，交通部路政及道安司長黃運貴指出，今年1至4月交通事故造成17萬1005人受傷，比去年同期減少9482人、減幅5.3%，982人死亡，比去年同期減少57人、減幅5.5%。機車、高齡者、酒駕、行人皆比去年同期減少，其中行人減少17人。

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縣市道安成效，連江縣至今0死亡，整體死亡人數以屏東縣增加增加18人最多；行人死亡人數則是新竹市增加10人最多。另每10萬人死亡人數，整體死亡比例最高為屏東縣12.2人；行人死亡比例最高為新竹市2.4人。

▲5項道安縣市成績排行榜。（圖／交通部提供）

中央補助地方799處優先改善路口，黃運貴表示，目前縣市已完成58處，公路局已完成41處，合計完成99處，目標於今年底全數完成。公路局轄管省道路口，今年底前應完成2000處路口改善，因勘查路口並研擬改善設計施工，目前僅完成7處。

交通部長李孟諺表示，今年1到4月整體交通事故死亡率下降，縣市整體死亡最高是屏東縣，主要是機車族及長輩，可能跟城鄉差距有關，肇事地點多在鄉下產業道路且是無號誌路口，已跟屏東縣府聯繫，加強協助長輩，提升交通安全。

李孟諺說，新竹市則是行人死亡較多，發現行人穿越路口因車輛視線發生事故，也請新竹市政府加強路口改善，包括斑馬線退縮、庇護島設置及行人早開時相等。全國易肇事路口及2千處省道公路須改善，盡速盤點，9月到12月全部改善。

799處優先改善路口，僅台北市、彰化縣、台南市及高雄有改善成果，其他縣市掛零，對此黃運貴表示，很多縣市仍在規劃設計，將盡速施工，在年底完成的話由中央全額補助，若沒完成依照縣市財力分級予以補助。

此外，交通部去年發文要求地方政府增設10%紅黃線的臨停空間，交通部司長林福山說，目前各縣市都已經100%完成劃設，臨停專用格位跟黃線區域增加200處，也請地方政府持續滾動式檢討。

