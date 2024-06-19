內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市政府提供）

記者郭運興／台北報導

新竹市府去年5月開挖新竹棒球場，聲稱採樣7包土壤送至美國大聯盟級實驗室檢驗，用以釐清棒球場有無弊端，至今未有下文。新竹市議員劉康彥今（19日）爆料，內部對話流出，工務處長陳明錚坦承「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後，土就不知道放去哪裡了」。他怒轟，高虹安早知道土壤根本沒有異物，但她卻遲遲未對外公布，一路說謊到現在。

劉康彥於臉書表示，根據內部對話流出，高虹安愛將承認棒球場7包土「從頭到尾都沒有送」。上週二，他在議場質詢追查7包土的下落之後，工務處長陳明錚吃了「誠實豆沙包」，在市府高層內部群組發言，坦承「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後，土就不知道放去哪裡了」。

劉康彥指出，這代表高虹安質詢回答他的時候，早已知道土壤採樣沒送，但還在裝傻。去年高虹安說已在「第一時間送美檢驗」，這次定期會被抓包後，跳針說「5月的土併7月一起送」，但又拿不出5月的土壤檢驗報告，高虹安只好繼續胡扯，指廠商只有「口頭報告」。

劉康彥批評，高虹安一連串的荒腔走板，都只是為了拖延球場改善的時間，當做自己政治清算的工具，但犧牲的是球迷、是認真做事的基層公務員。更可惡的是，早在去年3月，市府就依據「體檢會」決議進行土壤取樣，結果證實不良物比率極低，根本沒有她所謂的「大秘寶」。

劉康彥強調，由此可見，去年5月挖土前，高虹安早就知道土壤根本沒有異物，但她卻讓這份報告一直壓在市長室，遲遲未對外公布，還一路說謊到現在。

最後，劉康彥提出三點具體訴求，第一，球場重啟之路不斷跳票，工務處長陳明錚必須負責下台，還給球迷一個正常的球場。第二，高虹安必須為自己說謊、抹黑、造謠的行徑，公開向市民致歉。第三，球場重啟不應淪為政治操作的工具，請高虹安承諾明年下半季球賽順利開打。

▼竹市內部對話流出，工務處長承認沒有送土。（圖／翻攝自Facebook／劉康彥）