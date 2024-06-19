　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

▲▼市長高虹安率市府相關局處首長召開晴空匯火災時事回應記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長高虹安。（圖／新竹市政府提供）

記者郭運興／台北報導

新竹市府去年5月開挖新竹棒球場，聲稱採樣7包土壤送至美國大聯盟級實驗室檢驗，用以釐清棒球場有無弊端，至今未有下文。新竹市議員劉康彥今（19日）爆料，內部對話流出，工務處長陳明錚坦承「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後，土就不知道放去哪裡了」。他怒轟，高虹安早知道土壤根本沒有異物，但她卻遲遲未對外公布，一路說謊到現在。

劉康彥於臉書表示，根據內部對話流出，高虹安愛將承認棒球場7包土「從頭到尾都沒有送」。上週二，他在議場質詢追查7包土的下落之後，工務處長陳明錚吃了「誠實豆沙包」，在市府高層內部群組發言，坦承「從頭到尾都沒有送，市長室跟教育處那天挖完後，土就不知道放去哪裡了」。

劉康彥指出，這代表高虹安質詢回答他的時候，早已知道土壤採樣沒送，但還在裝傻。去年高虹安說已在「第一時間送美檢驗」，這次定期會被抓包後，跳針說「5月的土併7月一起送」，但又拿不出5月的土壤檢驗報告，高虹安只好繼續胡扯，指廠商只有「口頭報告」。

劉康彥批評，高虹安一連串的荒腔走板，都只是為了拖延球場改善的時間，當做自己政治清算的工具，但犧牲的是球迷、是認真做事的基層公務員。更可惡的是，早在去年3月，市府就依據「體檢會」決議進行土壤取樣，結果證實不良物比率極低，根本沒有她所謂的「大秘寶」。

劉康彥強調，由此可見，去年5月挖土前，高虹安早就知道土壤根本沒有異物，但她卻讓這份報告一直壓在市長室，遲遲未對外公布，還一路說謊到現在。

最後，劉康彥提出三點具體訴求，第一，球場重啟之路不斷跳票，工務處長陳明錚必須負責下台，還給球迷一個正常的球場。第二，高虹安必須為自己說謊、抹黑、造謠的行徑，公開向市民致歉。第三，球場重啟不應淪為政治操作的工具，請高虹安承諾明年下半季球賽順利開打。

▼竹市內部對話流出，工務處長承認沒有送土。（圖／翻攝自Facebook／劉康彥）

▲▼竹市內部對話流出，工務處長承認沒有送土。（圖／翻攝自Facebook／劉彥康）

ET快訊
梧桐妹19歲生日穿超辣！　賈靜雯曬嫩照告白
快訊／孫安佐遭移送北檢！孫鵬現身「雙手合十」：配合調查
快訊／孫安佐「移送北檢」畫面曝光！戴墨鏡、鴨舌帽　穿紅褲現身
外資買超台股458億史上第7高！「這檔ETF」買最多
快訊／孫安佐「瓦斯火槍找到了」　檢警扣案送驗中
33歲女摸到「胸部有顆粒」！不到半年8倍大　罹最惡乳癌
快訊／孫安佐被逮「經紀人首發聲」！　20字吐現況
買票不代表就能登機！　空姐曝「犯這9條」秒被趕下機

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

假的！竟敢用國防部名義行騙　拿假問卷套個資

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

藍鷹對青鳥！週五表決覆議案　國民黨號召支持者挺國會改革

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

轟賴清德3委員會「搞錯民生方向」　羅智強：複製蔡英文無能悲劇

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外　現場畫面曝光

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

大元「明年才登記」笑：終於講出來！　曝私下和鼓鼓情趣偷噹「他很GY」

險出人命！聯結車右轉　疑未注意擦撞一旁機車

網紅柯基「酒酒」睡夢中離世　主人不捨道別：感謝15年美好

大元為求感情保鮮找激情　買情趣衣穿給鼓鼓看＞///＜

國道聯結車爆胎連撞2車　小黃慘遭夾擊車變廢鐵

假的！竟敢用國防部名義行騙　拿假問卷套個資

被問對覆議案是否有信心？卓榮泰急拉票　王鴻薇秒打臉：我不會支持

藍鷹對青鳥！週五表決覆議案　國民黨號召支持者挺國會改革

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

午後大雨澆不熄青鳥　卓榮泰：聽到喇叭聲跟打雷聲實在於心不忍

轟賴清德3委員會「搞錯民生方向」　羅智強：複製蔡英文無能悲劇

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外　現場畫面曝光

日男大生打工狂偷水壺「體液加料」！　女同事聞噁味逮人

出示過往用餐照片「整桌88折」　勞瑞斯牛肋排餐廳22周年優惠開跑

面交105萬投資又遭索30萬...女驚覺遭詐報警　國3星巴克逮車手

好熱喔！台灣黑熊泡澡降溫「舒服到融化」　人形坐姿像工讀生

一聞清爽舒心！夏季香氛蠟燭盤點　 檸檬、柑橘香氣超療癒

假的！竟敢用國防部名義行騙　拿假問卷套個資

HOLA公布「居家降溫3關鍵」　善用小物舒適兼省電

「4種人」感冒可快篩！　醫搖頭：抗生素對COVID無效

北韓、俄羅斯簽協議「承諾共同防禦」！　普丁送金正恩豪華轎車

男公園持刀綁架性侵　13歲女學生「在男同學面前」失身！遭逞獸慾

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

政治熱門新聞

最新民調　三黨立委滿意度全受創

快訊／馬祖上校大隊長被爆酒後性騷女官　國防部：記兩大過調離現職

即／閃電劈中飛機聽到爆破聲！謝長廷在機上

第三勢力要角遭妻家暴！　竟跟黃國昌有關

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外

質詢火藥味濃！傅崐萁爆氣拍桌　卓榮泰酸：藐視國會了嗎？

快訊／花蓮空軍基地F-16V緊急降落　空軍曝原因：人機均安

國防部前官員「中共3航母開戰時一定躲遠遠」　自身安全問題大

謝長廷「班機遭雷擊」臉書發照！　腦海浮現走馬燈

妻用「黃國昌」羞辱他！　第三勢力要角錄音內容曝光

中共核潛艦上浮現蹤台海　軍方前官員斷言出問題：不浮上來會出事

美對台最新軍售「攻擊無人機飛彈系統」達116億元　國防部感謝

快訊／賴清德將成立氣候變遷委員會　童子賢入列

內部對話曝！戳破高虹安謊言　工務處長認球場7包土「不知放哪了」

更多熱門

相關新聞

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

部隊、宗教團體也要來立院備詢　5部長認基層憂心：這幾天電話不斷

立法院今（19日）將針對行政院提出的國會改革覆議案，舉行全院委員會審查，並邀行政院長卓榮泰說明覆議案並備詢。由於相關修法有關民眾至立院備詢、調查資料等，綠委邱志偉質詢時邀請各部會首長上台，並詢問基層對相關修法反應如何？內政部長劉世芳坦言，這兩天很多宗教團體都說怎麼會這樣？他們非常不同意這樣的做法。農業部長陳駿季也坦言，這周很多農漁會都打電話反映，對於這樣的調查表達憂心。

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

王世堅轟郭智輝「自走砲」　媒體人揭原因：警告賴清德對核電死心

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

綠黨團對國會改革釋憲結果「高度信心」　指倒閣主動權在「藍白」

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外

午後大雷雨狂轟！「青鳥」冒雨聚集立院外

曝與韓吃飯僅敘舊　柯再提財劃法

曝與韓吃飯僅敘舊　柯再提財劃法

關鍵字：

高虹安劉康彥新竹市新竹棒球場民進黨民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北市千萬賭場被抄　幕後老闆是「滴妹男友」

蔡阿嘎老婆哭哭！

陳妍希遭爆「8年婚姻破裂」！陸狗仔：陳曉一心想離婚

瑜珈女神瞞婚13年爆出軌「黃姓男星」

新冠又來！　醫揭「2症狀」快篩約一半確診

陳妍希被離婚！　陳曉斷聯「離家換手機」

快訊／男友賭場被抄「滴妹首發聲」！

即／孫鵬住家遭搜索！　孫安佐遭帶回訊問

嘉義嬤鬼切遭撞慘死！27歲警閃避不及撞上

挖到遺跡停工！台積電回應了

孫安佐被逮「狄鶯首發文」！

「西門町店員1句話」她秒買2千元洋裝　真相超怒

王柏傑酒駕開她車「謝欣穎也受罰」！嚴重下場曝光

瑜伽女神爆帶男進房！夫門外目睹「被綠過程」崩潰

警方突襲畫面曝！「滴妹男友」出資賭場被抄了

更多

最夯影音

更多

男不讓博愛座遭7旬翁賞巴掌　正義女幫嗆：你再活也沒幾年

火槍惹議！孫安佐經紀人到案　我們不是白痴：是大型打火機

婁峻碩抗拒被焦凡凡打扮　被回「不結婚了」秒聽話XD

孫可芳懷孕胖28kg「後悔沒聽勸」　帶娃崩潰痛哭…讚劉冠廷神隊友

社牛女兒與義大利人聊天　只學1個月竟能流暢對話！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面