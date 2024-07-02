　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

旅行社網站疑似出現大漏洞，有民眾以不到2000元的超甜價格，幸運買到台北往返大阪的來回機票。（示意圖／報系資料照）

▲旅行社網站疑似出現大漏洞，有民眾以不到2000元的超甜價格，幸運買到台北往返大阪的來回機票。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日本機票不用2千元！某旅行社的機票訂購網站疑似出現大漏洞，竟有民眾以不到2000元的超甜價格，幸運買到台北往返大阪的來回機票，甚至傳出航空公司已開票成功，消息曝光後，網站瞬間湧入爆量搶便宜的人潮，導致網站一度掛點，如今有消息傳出，該網站漏洞疑似是「人為疏失」。

旅遊達人「機票博土 不累哥」今（2）日上午曬出一張截圖，驚喜直呼「大阪來回含稅1613元！！已有粉絲已經開票」，疑似某旅行社的機票訂購網站出現Bug，導致單程平均要價6、7千的機票，不用2千元就能無痛入手。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不累哥提醒，在第三方訂到Bug機票的幸運民眾，一定要上該航空官網登錄，輸入訂位號碼後即可查到航班資訊跟選位、選機上餐+免費托運行李，「希望官網查得到=有認帳！！老話一句官網查得到，也請訂可以取消之住宿，這樣有變化才能取消訂房。」

至於該疏失究竟是天災還是人禍？對此，不累哥稍早也在臉書貼出一張「網友與旅行社員工」的對話紀錄截圖，只見旅行社員工興奮直呼，他上午看見Bug機票後也跟著跳下去買，接著該名網友好奇問是否為人為釀禍，旅行社員工則回覆，「好像是公司來的新人搞到，等等下午不知道還在不在，可能等等就被開除了。」

▲▼ 。（圖／）

▲網友與旅行社員工的對話紀錄截圖。（圖／翻攝自機票博土 不累哥）

消息曝光後，網友紛紛留言笑虧，「可以多請幾位新人嗎？」「確定是新進員工不是駭客」、「我們也跳下去買，新人是快樂的泉源」，不過也有人認為，公司明顯管理不當，「新人馬上就有權限可以上架？這公司要檢討一下」、「主管也失職，沒有盡到審核責任。」

延伸閱讀
天天吃豬油「一家3口全中風」孩童高血壓！無毒教母曝3好油：不要一油用到底
用未婚夫iPad追劇　驚見他「偷吃媽媽」真相崩潰：3歲弟是兩人愛的結晶
尪威脅不准開冷氣！電費破千「就砸壞」　她曬6月帳單網傻眼：會生病

ET快訊
雞蛋滯銷「蛋商冰箱大爆滿」　全台庫存至少4800萬顆
5億遺產歸誰？　知名兩岸律師解答
獨／害男大生枉死！　救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈
史上新高！今瞬間用電飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈
快訊／金秀賢「抵台時間」公布　二航入境大廳見粉絲
快訊／「海霸王」工廠起火燃燒！　濃煙竄天
火箭墜毀爆炸　天兵科技公開道歉了
獨／逆轉！台中男大生撞救護車亡　真相曝光
快訊／BUG機票「大阪來回1613元」　旅行社回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不是新冠、流感！「發高燒4天」肌肉痠痛　她狂咳崩潰：病毒很毒

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

加完班吃臭豆腐！新員工「體味太重」　他嘆：店家也不提醒

無人機註冊破4萬架　民航局：新興領域採專案審核

超炫！秀泰引進5層樓高巨型螢幕　台中文心成全台最大影廳

彰化垃圾新制上路！稽查2天9車被退運　 民眾亂塞這3樣最嚴重

國道5大服務區設寵物公園「帶毛小孩放電」　明年再增3處

腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

不是新冠、流感！「發高燒4天」肌肉痠痛　她狂咳崩潰：病毒很毒

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

加完班吃臭豆腐！新員工「體味太重」　他嘆：店家也不提醒

無人機註冊破4萬架　民航局：新興領域採專案審核

超炫！秀泰引進5層樓高巨型螢幕　台中文心成全台最大影廳

彰化垃圾新制上路！稽查2天9車被退運　 民眾亂塞這3樣最嚴重

國道5大服務區設寵物公園「帶毛小孩放電」　明年再增3處

腸病毒單周1.9萬人就醫「仍處流行期」　孩童暑期出遊注意

共享機車營運商再+1　iRent共享機車7月10日起進駐竹市

不是新冠、流感！「發高燒4天」肌肉痠痛　她狂咳崩潰：病毒很毒

逾10人目擊！美驚現3層樓高「巨大UFO」　30秒後瞬間消失

竹市府攜手新竹家扶辦單車職場體驗　助青年探索職涯

中國隊亞青賽混團奪冠！帶「張志傑隊服」領獎　陳雨菲：你是冠軍

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

不想變成都更孤島！　清粥小菜「小李子」確定要拆了

餐桌上的溫暖！「3間蔬食餐廳」指定用餐　部分盈餘幫助弱勢動物

郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個

臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

永和炸雨「14:30像晚上」驚呆了　台北人：突然昏天地暗

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

7月「最強運3星座」！第1名桃花開、工作旺

更多熱門

相關新聞

官網爆BUG機票　山富：有開票都能搭

官網爆BUG機票　山富：有開票都能搭

今（2日）中午知名臉書專頁「布萊N 機票達人」分享，在山富旅行社官網、以及多個OTA平台出現捷星航空bug價格，台北飛大阪來回機票只要1千出頭，吸引大批網友搶購。山富旅遊於下午表示，有成功開票的都可以搭乘。

聊LINE「最白目4行為」！網曝「1舉動」超煩

聊LINE「最白目4行為」！網曝「1舉動」超煩

56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝從小被笑：非常痛苦

56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝從小被笑：非常痛苦

春秋墓園土石坍方埋墳　急開挖找先人畫面曝

春秋墓園土石坍方埋墳　急開挖找先人畫面曝

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

關鍵字：

山富旅遊捷星航空BUG機票大阪旅遊日本旅遊周刊王

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面