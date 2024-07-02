新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

▲旅行社網站疑似出現大漏洞，有民眾以不到2000元的超甜價格，幸運買到台北往返大阪的來回機票。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

日本機票不用2千元！某旅行社的機票訂購網站疑似出現大漏洞，竟有民眾以不到2000元的超甜價格，幸運買到台北往返大阪的來回機票，甚至傳出航空公司已開票成功，消息曝光後，網站瞬間湧入爆量搶便宜的人潮，導致網站一度掛點，如今有消息傳出，該網站漏洞疑似是「人為疏失」。

旅遊達人「機票博土 不累哥」今（2）日上午曬出一張截圖，驚喜直呼「大阪來回含稅1613元！！已有粉絲已經開票」，疑似某旅行社的機票訂購網站出現Bug，導致單程平均要價6、7千的機票，不用2千元就能無痛入手。

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不累哥提醒，在第三方訂到Bug機票的幸運民眾，一定要上該航空官網登錄，輸入訂位號碼後即可查到航班資訊跟選位、選機上餐+免費托運行李，「希望官網查得到=有認帳！！老話一句官網查得到，也請訂可以取消之住宿，這樣有變化才能取消訂房。」

至於該疏失究竟是天災還是人禍？對此，不累哥稍早也在臉書貼出一張「網友與旅行社員工」的對話紀錄截圖，只見旅行社員工興奮直呼，他上午看見Bug機票後也跟著跳下去買，接著該名網友好奇問是否為人為釀禍，旅行社員工則回覆，「好像是公司來的新人搞到，等等下午不知道還在不在，可能等等就被開除了。」

▲網友與旅行社員工的對話紀錄截圖。（圖／翻攝自機票博土 不累哥）

消息曝光後，網友紛紛留言笑虧，「可以多請幾位新人嗎？」「確定是新進員工不是駭客」、「我們也跳下去買，新人是快樂的泉源」，不過也有人認為，公司明顯管理不當，「新人馬上就有權限可以上架？這公司要檢討一下」、「主管也失職，沒有盡到審核責任。」

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