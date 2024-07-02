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三餐用豬油炒菜！「1家3口全中風」10歲孩高血壓　專家揭致命關鍵

美國心臟科醫學會建議，像是苦茶油、橄欖油及芥花油等3種油類，均含豐富的不飽和脂肪酸，有助於提升人體好的膽固醇。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲油脂是人體必需的營養素，但要吃對油才能保健康。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

比起減少油脂攝取，慎選好油更加關鍵！一名年僅10幾歲的小男童被驗出罹患高血壓，家中也有3人陸續中風，致病原因竟是「餐餐都吃豬油」。對此，有「無毒教母」之稱的毒物專家譚敦慈分享，建議使用「3種油」才能提升人體好的膽固醇。

譚敦慈近日在節目「醫師好辣」分享診間案例，表示曾有一戶賣豬肉的人家，不僅天天都吃豬肉，就連料理也都用豬油烹煮，長期以往導致家中已有2、3人相繼中風，甚至連10多歲的男童也罹患高血壓。

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譚敦慈指出，由於豬油內含的「飽和脂肪酸」較高，會讓壞的膽固醇上升，過量攝取恐危害人體健康，不過偶爾提個風味並無大礙，但千萬不要餐餐都使用同種油類，「油沒有絕對的好跟壞，不能夠一油到底」，這是因為每種食用油在烹煮時能承受的溫度不同，像是煎魚她就會使用葡萄籽油，因為「起煙點」很高。

對此，譚敦慈提醒，料理食物時盡量選用「單元不飽和脂肪酸較高」的油品，有助於提升人體好的膽固醇，依據美國心臟科醫學會建議，包括苦茶油、橄欖油及芥花油等3種油類，均含豐富的不飽和脂肪酸，民眾可以多加選用。

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