56歲台男娶19歲越南妹！新二代曝「從小被笑」成長血淚：非常痛苦

▲原PO淚訴因為台越混血的身分常被欺負。（示意圖／Pexels）

圖文／CYWANT

近日40歲髮型設計師Nick分享，他花70萬娶18歲越南新娘，因為他想要小孩，引起網友論戰。對此，就有一名新二代網友分享成長的心路歷程，表示她從小被笑台越混血，血淚喊話「請不要因為自己性格缺陷或是太窮，導致老了還找不到老婆就選擇找外配來延續下一代，對小孩而言非常痛苦。」

原PO在Dcard以「我是新二代，這是我的成長經歷」為題發文，表示「我是老窮男和外配生下來的孩子，我媽媽嫁給56歲的爸爸時只有19歲。從小，我就常常看爸爸和奶奶對我媽使喚來使喚去，他們娶我媽媽就是為了要生一個兒子來延續香火，只是生了我之後，就再也生不出小孩來了，他們把這一切怪在我媽媽身上。對了，我爸的上一任妻子也是被他打跑的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，求學時她被同學和老師笑，大家都說「你媽媽是買來的欸」、「你爸爸是娶不到老婆才買你媽媽吧」、「聽說越南人很多都是賣淫的耶」等。原PO表示，媽媽接她放學都笑著跟人打招呼，但他們卻笑媽媽有口音。

原PO表示，她在國小到高中，因為台越混血這身分被欺負，上大學才好一點，「我恨過我的爸媽，為什麼要把我帶來這個世界上？讓我承受這些流言蜚語？家境不好，所以我高中就半工半讀了，媽媽問過我的銀行密碼，我沒有多想就告訴他了，但之後我發現我打工的錢經常不翼而飛，問了才知道原來是爸爸給的錢不夠她寄回越南的家。」

原PO批，她非常生氣，對爸爸開罵，還動手打媽媽，把不甘、怨恨一次性發洩出來，「但當我冷靜下來後，只有無盡的後悔。在這個家庭中，爸爸和奶奶都不管我，媽媽在台灣沒有依靠，和她最親近的人只有我了，甚至她存夠錢要跑回越南時也有要一起把我帶回去。」

原PO說，她對媽媽有恨也會心疼，「奉勸想娶越南老婆的男人們，拜託，請不要因為自己性格缺陷或是太窮，導致老了還找不到老婆就選擇找外配來延續下一代，對小孩而言非常痛苦！」

話鋒一轉，原PO說，「我媽媽腿長、膚白、五官立體、瘦卻有奶，我遺傳到了媽媽，所以如果有經濟能力和性格沒有缺陷，只是不想再花時間談戀愛的男生，娶越南媳婦也是很好的選擇，越南女生的外貌基因真的挺不錯的，只是很多台灣人對東南亞國家的人眼光不太友善就是了。」

貼文曝光後，網友紛紛留言為她打氣，「希望妳能夠找到自己的自由」、「可怕的是，沒人阻止妳的老師和同學」、「辛苦妳了可憐的孩子，給妳抱一個。希望妳以後不會再碰到這種不公平的對待。」「我媽也是好幾個朋友都跑回越南了，因為來這邊老公不是不工作就是每天喝酒家暴」、「媽媽還在台灣嗎？好好愛媽媽吧」，原PO回，媽媽回越南了。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

延伸閱讀

▸ 35歲男每月「被動收入6萬」想裸辭再找工作 一票人驚呼：可退休

▸ 外遇尪喊會回歸家庭！仍跟小三同住 正宮「有車有房卡任刷」猶豫了：該離婚嗎

▸ 娘家土地被建商相中 豬隊友偷報信「婆婆要她救助小姑」：一家人別計較這麼多