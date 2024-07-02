荷蘭毒郵包闖台！毒梟對海關「壓力測試」　徵代收地址滲透



▲刑事局攔查荷蘭毒郵件闖台、逮捕顏姓主嫌及5名共犯。（圖說下同／記者張君豪翻攝）



記者張君豪／台北報導

刑事局偵三大隊日前接獲關務署台北關通報，關務人員發現近期從荷蘭進口的航空平信，發現藏有各式毒品，其中多達19封國際平信內藏有古柯鹼、大麻、搖頭丸、LSD及安非他命、K他命共20包，刑事局接獲關務署反映後，成立專案小組展開調查，並報請台北地檢署指揮偵辦。

刑事局接獲上情後，先查扣上述淨值達30多萬元的各類型毒品，然後會同關務署加強掃描同時段區間從荷蘭寄發台灣的郵件進行分析，研判是運毒集團以少量毒品對台灣邊境管制的毒品攔查能力進行壓力漏洞測試，警方根據毒郵件收貨地址，發現分布台北、桃園、嘉義、高雄和花蓮等地，與各線縣市警局共組專案小組展開追查。





警方抽絲剝繭，鎖定設籍嘉義、現住花蓮的顏男（28歲、經查有種植大麻前科）利用過去郵購大麻種子經驗，透過暗網向不明歐洲賣家採購上述毒品，並透過Telegram加密通訊軟體留下收貨地址，顏男為規避警方查緝以「徵求代收郵包地址」透過通訊軟體號召包含蔡姓、薛姓等5名收貨共犯，以提供收貨地址500元、親自收貨2萬元代價聘僱收毒人員。

專案小組從今年2-4月間，陸續發動5波搜索拘提行動，警方在北市萬華、新北市樹林、桃園中壢、花蓮市等地逮捕顏姓主嫌及同夥收毒手共6人到案，並查扣一級毒品古柯鹼12克、第二級毒品大麻50克、MDMA 684克、LSD 30克、安非他命52克及K他命57公克、毒品咖啡包59包重達293克、分裝器具一批、手機11支、平板1台及電腦1台等證物。





顏嫌到案後坦承犯案，但否認幕後有黑幫金主操盤，辯稱是興趣購買上述毒品，但警方調查發現顏男有操盤毒品買賣犯罪行為，本案依觸犯〈毒品危害防制條例〉移送台北地檢署複訊，訊後包含顏姓主嫌在內有3人經檢察官聲押獲准，警方將持續溯源追查。

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