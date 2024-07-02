獨／刑事局洩密爆險惡內幕！海洛因藏2／3道具磚　臥底者恐遭滅口

▲刑事局日前傳出外勤隊副隊長涉嫌洩密遭搜索，意外扯出警調偵辦毒品交易踩線衝突。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局外勤隊黃姓副隊長，遭控涉嫌勾結線民和李姓律師涉及洩密案件，桃園檢調28日搜索黃姓副隊長辦公室、住家和私人用機車，並帶回涉案李姓律師和5名龍潭分局承辦警員，檢察官複訊後，諭知黃姓副隊長30萬、李姓律師10萬交保，5名龍潭分局偵查隊警員獲請回，並將5人改列證人身分進行後續偵處。

知情者透露，刑事局與龍潭警方在今年3月19日執行掃蕩桃園當地大毒梟，警方接獲情資，指稱毒品大盤李嫌將攜帶17塊，市價約達8千萬元的雙獅地球牌，高純度海洛因磚到龍潭三元宮附近，與買家進行一車對一車的單點販毒，專案小組部置大批荷槍便衣警力在場埋伏，並當場攔車破窗逮捕李嫌。

結果涉嫌到場交易海洛因磚的李嫌，居然先向警方投訴，指稱他在進行這場毒品交易前先遭到4名搶匪結夥洗劫，懷疑自己遭到圈內人設局出賣，希望警方查明真相，另外更離譜的是，專案小組查扣17塊海洛因磚經送驗後，發現居然有11塊竟是無毒品成分的「道具磚」，只有6塊含有高純度海洛因。

知情者指出其中關鍵，國內毒梟交易有個不成文規定，如果交易進行當天，買家收到貨之前賣方就遭警方查獲，買家只需要賠償一半價金，加上賣方當天攜帶的海洛因磚有2/3都是道具磚，是否買賣雙方某種程度都知道「這場交易有內鬼」採取變相停損方式，相信也是檢調調查重點。

龍潭三元宮毒梟海洛因交易案疑點重重，檢調上周五大動作搜索承辦本案的刑事局、龍潭分局即帶回6名查案官警，洩密案件真相尚未釐清，卻有辦案單位放出「毒品買方是刑事局線人」的消息，不論其間真實性如何，消息傳出後，桃轅檢調的辦案手段已重創警方長期布建的監控販毒集團網絡，以及與警方合作的臥底成員，造成人人自危，深恐身分曝光遭黑幫追殺滅口。

據傳原本調查局接獲上述海洛因販賣情資，打算趁雙方進行交易時埋伏逮人，未料卻遭龍潭分局和刑事局聯手攔胡，顯見警調單位在該起海洛因販毒案的線人布建及情報蒐集過程明顯踩線，是否因此衍生後續檢調搜查刑事局警官涉及偵辦販毒案件洩密，有待後續觀察。

知情者憤慨指出，「沒有看過這麼惡劣的辦案手段」，警員是否涉及向販毒集團成員洩密尚未可知，但辦案機關罕見跨越緝毒實務需嚴守「保障臥底人員及汙點證人安全」，直接點名該案毒品買方是刑事局線人，嚴重打擊警方長年在黑幫販毒圈布建的監控網路，也等同宣告該名涉案犯嫌社會死亡，據傳不甘損失的販毒集團、幕後黑幫已祭出追殺令、揚言追殺幫警方釣魚的抓耙仔。「真相未明偵處機關就到處放話暴露線人身分、未來誰還要幫警方臥底？」

這起販毒洩密案的偵辦過程已嚴重影響販毒集團臥底身家安全，對此刑事局昨天聲明也罕見對檢調機關喊話、基於無罪推定及兼顧黃員名譽，也籲請檢調辦案務必小心求證，勿枉勿縱。

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