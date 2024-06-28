獨／起底皇池偷拍神秘主嫌　自製雨傘偷拍器橫行東區2度落網竟同天

▲ 北投「皇池溫泉御膳館」傳遭歹徒偷拍消費者性愛畫面，檢警日前拘提主嫌到案。（圖／資料畫面）

突發中心／綜合報導

士林地檢署指揮刑事局偵九大隊偵辦日前轟動一時的北投區皇池溫泉偷拍案件，檢警在6月中旬拘提涉案的偷拍主嫌L男，並查扣其手機筆電等電磁儲存工具進行數位鑑識，初步釐清他就是喬裝成到該溫泉餐廳用餐消費者、卻持手機貼在湯屋窗戶外偷拍泡湯情侶的主嫌；據瞭解L男是北市知名的偷拍慣犯，曾以自己改造的雨傘型偷拍相機，出沒台北市各大賣場、百貨公司尾隨偷拍短裙的正妹，更巧的是他5年前也是在6月中旬遭警方逮捕，檢警知悉後感嘆「冥冥中自有報應」

據了解，涉嫌皇池溫泉偷拍案的L男在創意私房地下情色論壇創建「upupskirtsgogo」帳號，從2023年7月12日起創建〈Argos原創湯旅〉帖子陸續發布多達17部關於皇池湯屋的情侶、多人、女女偷拍性愛影片，但因帖子太過火熱引發部分網友覬覦，先後下載L男的偷拍影像後，在分割成較短的偷拍性愛影片上傳到LINE、電報等成人色情群組內，或因再製上傳其他情色論壇販售牟利、這些網友都遭檢警鎖定調查。





據傳、L男早在2019年就曾在北市東區多間百貨公司涉嫌偷拍櫃姐和逛百貨公司穿短裙辣妹的裙底風光，他以光纖針孔攝影機組埋線在雨傘裡偷拍短裙辣妹裙底，後來在當年6月在某百貨公司重施故技時，被偷拍正妹驚覺有異「後面有人一直把雨傘放在我腳邊」驚覺被偷拍呼救報警，L男遭警方逮捕訊後依害秘密罪嫌移送法辦。





▲皇池偷拍案的主嫌L把偷拍來的性愛影片上傳創意私房，均遭檢警掌握。（圖／民眾提供翻攝）

但該案經簡易判決，L男僅被因涉嫌妨害秘密罪嫌遭判處有期徒刑一月，且可易科罰金，L男僅繳納3萬元後就脫身，憑藉著皇池湯屋偷拍案升格成為「創意私房」新一代的台柱「GOGO哥」但他今年6月中旬遭刑事局拘提，落網時間與上次被捕時間幾乎雷同，讓檢警感到不可思議。

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