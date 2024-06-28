103台人峇里島被捕！鹹粥阿嬤憂19歲孝孫在那裡　刑事局回應了



▲鹹粥阿嬤憂19歲孝孫在印尼被抓，刑事局已經透過駐印尼辦事處拿取現場人等相關個資釐清。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱中岳／台北報導

彰化縣伸港鄉一名19歲黃姓男子3月間告訴阿嬤要跟朋友出門，自此音訊全無，至今已失聯117天，黃男阿嬤5月21日焦急求援，擔心孫子是不是被詐騙集團騙出國了。而印尼移民局26日逮捕上百名涉嫌網路犯罪的外國人，現場103人經印尼方進一步查證確認全是台灣籍，阿嬤得知後相當擔心，怕金孫也涉入其中，刑事局也對此作出回應。

彰化縣議員賴清美透露，黃男父母離異，75歲阿嬤開鹹粥攤，以一天幾百元的收入努力將孫子拉拔長大，而黃男看著阿嬤每天清晨4點鐘就起床張羅，為此感到相當不捨，早早辦理休學到超商打工賺錢。

而印尼移民局26日在一幢位於峇里島的別墅內逮捕103名涉嫌網路犯罪的台灣籍人士，黃男阿嬤直至目前都還沒收到孫子的來電，得知印尼逮捕103名台人後，感到更加憂心，擔心「會不會孫子也是其中一個」，希望政府單位可以協助調查。

根據警方目前調查，黃男是在3月4日出境到泰國，目前已超過60天免簽期限，但人是否還在泰國、是否遭詐騙集團囚禁、吸收，都有待進一步調查釐清，另外也可能搭機轉往印尼峇里島，目前刑事局已通知駐印尼聯絡官，向印方積極洽取涉案台嫌完整個人資料及交換犯罪情資，以進一步確認人別及19歲黃男是否在這波行動中被捕。

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