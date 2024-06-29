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失聯118天！鹹粥嬤苦守電話旁　等不到愛孫報平安...急到快哭了

▲▼ 。（圖／賴清美提供）

▲鹹粥阿嬤等不到愛孫消息，彰化縣議員賴清美上前安慰。（圖／賴清美提供）

記者唐詠絮、白珈陽／彰化報導

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子日前告訴阿嬤要出門，但就此音訊全無失聯118天，阿嬤報警求助，警方查出黃男3月間出境到泰國，由於日前印尼移民局逮獲上百名涉嫌網路犯罪的台人，阿嬤看到新聞後擔憂孫子會是其中一人，盼政府幫忙釐清找到孫子。彰化刑大指出，目前已由刑事局通知駐印尼聯絡官，積極取得涉案台嫌資料，以確認黃男是否陷入這波搜查，但仍須依照印方偵辦進度處理，目前尚未取得資料。

彰化縣議員賴清美指出，黃男的雙親離異，由75歲的阿嬤開鹹粥攤，以1天數百元的收入將他拉拔長大，黃男也十分孝順，看著阿嬤每天清晨4點就起床張羅，感到不捨，便休學到超商打工幫忙賺錢。

賴清美表示，她今天前往探視阿嬤，看到阿嬤守在電話旁，盼望等到愛孫電話報平安，過程中確實有數通電話打來，但都是親友表達關心，阿嬤雖然感激，但也感到失望，遲遲等不到孫子消息，阿嬤很難過。

▲▼ 。（圖／賴清美提供）

▲阿嬤賣鹹粥維持生計。（圖／賴清美提供）

據查，黃男今年3月間告訴阿嬤要跟朋友出門，豈料再無音訊，至今已失聯，阿嬤擔心孫子是否遭詐欺集團騙出國，於5月21日報警求助。

彰化刑大表示，經初步調查，黃男3月4日出境到泰國，目前已超過60天免簽期限，但人是否還在泰國、或是遭到詐欺集團吸收，已請外事單位協助了解。另外,黃男是否搭機轉往印尼峇厘島，目前刑事局已通知駐印尼聯絡官，向印方積極洽取涉案台嫌完整個人資料及交換犯罪情資，以進一步確認人別19歲黃男是否在這波行動中。

刑大說，未來是否整批遣返或是各自買機票返國，還是得按照印尼犯罪程度偵辦進度處理，目前尚未取得相關資料。

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