台南400響應商品快閃限定店　愛國婦人會館營業開張

▲台南400限定店，於7月1日起至9月15日，每天上午9時到下午5時，在台南愛國婦人會館正式開賣。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

集結超過50間品牌、175種品項 台南400應用創意成果大爆發，千呼萬喚始出來，絕對不容錯過的台南400限定店，於7月1日起至9月15日，每天上午9時到下午5時，在台南愛國婦人會館正式開賣！

愛國婦人會館除了匯集古蹟點既有限定品項外，更搭配台南400的夏天全新文旅品牌「南夏時刻」，集結超過50個品牌、175種品項，台南市文化局與各界產業一同推出特色商品，展現台南滿滿文化創意力，歡迎民眾來店選購。

本次限定店參與品牌範圍包山包海，包括老木創生、好醋咪、富樂夢、旺得福、無藏茗茶、緯和Veeho、碰器工作室、億進寢具、明星花露水、南方設計、台灣菸酒、潔芬、鹽水區農會、台灣美研院、文鼎留聲博物館、福滿軒香業、nuGen、亞力文化、KAKA台南潮蝦餅、南埕衖事、黑橋牌、佳皇紙業、林義豐冬瓜茶、波特鉅、上智關廟麵、上河國際、想飛益可福生態牧場、HER SAY CAFE 好式咖啡、商安實業社、台剛獵鷹、慕竹閣、台灣守護文創、舊振南、森果川自造所、好光濃食品、善糧不二、台灣璞育文教發展協會、官田烏金、左達工作室、好室喵、奧斯網路資訊社、台灣農創興業、咕咕雞、統一茶裏王、誠品生活、合力酒廠、友達光電FindArts及tittot琉園還有神祕品牌尚待公布。

台南市文化局表示，台南400作為台南城市的重要歷史發展里程，一座城市展現出地文化風貌與特色，更源於所有居民共同的積累與實踐。台南400系列行動，自2022年起即攜手民間，以「台南400視覺識別系統」授權的形式，透過視覺概念的響應，歡迎各界一同參與台南400。迄今為止也累積約200餘家品牌或單位響應申請，利用台南400視覺布置空間、設計活動視覺，更透過品牌創意打造特色產品。

文化局補充，台南400視覺包括4種標準色及標準字，設計元素皆來自台南人文歷史自然元素，其中標準色包括武廟牆紅、藍晒圖藍、鳳凰花橘及作為底色的鯤鯓沙白。而標準字「台」取自孔廟全台首學、「南」取自昭和州11年文件。各品牌產品不僅化用標準色及標準字，更推出許多適合送禮的紀念伴手禮。

文化局長謝仕淵表示，感謝各界業者用自身特色一同豐富台南400，增添「一起台南，世界交陪」的意義。這次限定店雖然因場地條件無法一次展出所有的授權成果，僅以伴手禮與紀念品為主，但台南400因著民間各界夥伴、業者的參與，凸顯了台南文化的多元與豐富，也真正落實一起交陪的精神。