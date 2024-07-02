獨／逆轉還清白！男大生對撞救護車亡　酒測0.54「1關鍵」歸零

▲台中市北區今年3月死亡車禍，施姓大學生被醫院測出體內有酒精值高達0.54mg/l，家屬提複驗，檢方確定施生體內無酒精，還他清白。（圖／記者許權毅攝、翻攝臉書）



記者許權毅／台中報導

大逆轉！台中市北區今年3月發生一起死亡車禍，一名22歲施姓男大生下課返家途中，與執勤鳴笛的民間救護車發生碰撞，施生送醫搶救後死亡，體內被抽血驗出0.54mg/l酒測值。家屬不服，直言施生從下課騎車到事發地點約15到20分鐘，怎麼可能喝酒，經申請複驗，結果近日出爐，台中地檢署證實施生體內「沒有酒精」，一舉推翻施生酒駕之說，也還死者公道。

台中地檢署指出，該案死者為交通事故致創傷性休克死亡，檢察官於相驗時，指示抽取眼球液複驗酒精值。經檢驗後，確定死者遺體內並無酒精反應，後續綜合相關事證後，應無需簽分偵辦。知名法醫高大成也證實，人死亡後體內細菌會發酵，抽血換算可能產出0.55mg/l至1mg/l的誤差。若要檢測體內酒精值，以抽取眼球液是最為準確。

▲▼事發當晚，施生從學校離開，約15到20分鐘車程剛好抵達事故地點，理論上不可能飲酒。（圖／記者許權毅翻攝）



另外，當時與施生發生碰撞的民間救護車是載送「病患回家」，中市衛生局判定該輛救護車駕駛黃男執勤不符合規定。施母則說，民間救護車已經被判不符規定，但還有申訴，所以目前我們也還在等最終結果。

回顧本案，施生就讀太平區某科技大學夜間部，3月19日正常到班上課。當天課程，為19時到22時的「工業心理學」，施生被同學看見正常到班。22時05分下課後，便騎車返回北區住家，約22時20分左右，施生在北區太原路、崇德路口，與執勤中鳴笛闖紅燈的民間救護車發生碰撞，導致施生頭部重創，被緊急送往中國附醫搶救後，仍宣告不治。

▲實際利用Google Maps測量，施生22時被拍到從教室離開，22時20分左右發生車禍，除非邊騎邊喝，否則根本沒機會飲酒。（圖／翻攝Google Maps）



經院方抽血檢驗換算，施生體內有0.54mg/l酒精值。另，當下一度傳出現場人員在施生身上「聞到酒味」，後經證實，應屬於誤傳。當時班導師、同學訝異，認為施生「哪有空檔喝酒？」並且依理推算，施生下課後是朝回家方向前進，從學校抵達事故地點，大約是15到20分鐘左右。實際利用Google Maps推算路程，顯示是20分鐘。

換句話說，施生除非是翹課、在校飲酒、邊騎邊喝，否則根本沒機會喝酒。前兩者有監視器、同學可佐證，後者則是現場並無發現酒瓶，理應都能排除可能性。

▲▼台中地檢署檢察官於相驗時指示抽取施生眼球液，時隔3個月，確定體內無酒精，案件大翻轉。（圖／記者許權毅攝）



家屬當時提出質疑，認為孩子不可能上課喝酒，向檢方提出再次複驗體內酒精數值。經3個月左右檢驗，檢方從施生眼球液中抽取檢體，發現並無酒精，案件出現大逆轉。