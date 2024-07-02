　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／逆轉還清白！男大生對撞救護車亡　酒測0.54「1關鍵」歸零

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中市北區今年3月死亡車禍，施姓大學生被醫院測出體內有酒精值高達0.54mg/l，家屬提複驗，檢方確定施生體內無酒精，還他清白。（圖／記者許權毅攝、翻攝臉書）

記者許權毅／台中報導

大逆轉！台中市北區今年3月發生一起死亡車禍，一名22歲施姓男大生下課返家途中，與執勤鳴笛的民間救護車發生碰撞，施生送醫搶救後死亡，體內被抽血驗出0.54mg/l酒測值。家屬不服，直言施生從下課騎車到事發地點約15到20分鐘，怎麼可能喝酒，經申請複驗，結果近日出爐，台中地檢署證實施生體內「沒有酒精」，一舉推翻施生酒駕之說，也還死者公道。

台中地檢署指出，該案死者為交通事故致創傷性休克死亡，檢察官於相驗時，指示抽取眼球液複驗酒精值。經檢驗後，確定死者遺體內並無酒精反應，後續綜合相關事證後，應無需簽分偵辦。知名法醫高大成也證實，人死亡後體內細菌會發酵，抽血換算可能產出0.55mg/l至1mg/l的誤差。若要檢測體內酒精值，以抽取眼球液是最為準確。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲▼事發當晚，施生從學校離開，約15到20分鐘車程剛好抵達事故地點，理論上不可能飲酒。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

另外，當時與施生發生碰撞的民間救護車是載送「病患回家」，中市衛生局判定該輛救護車駕駛黃男執勤不符合規定。施母則說，民間救護車已經被判不符規定，但還有申訴，所以目前我們也還在等最終結果。

回顧本案，施生就讀太平區某科技大學夜間部，3月19日正常到班上課。當天課程，為19時到22時的「工業心理學」，施生被同學看見正常到班。22時05分下課後，便騎車返回北區住家，約22時20分左右，施生在北區太原路、崇德路口，與執勤中鳴笛闖紅燈的民間救護車發生碰撞，導致施生頭部重創，被緊急送往中國附醫搶救後，仍宣告不治。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲實際利用Google Maps測量，施生22時被拍到從教室離開，22時20分左右發生車禍，除非邊騎邊喝，否則根本沒機會飲酒。（圖／翻攝Google Maps）

經院方抽血檢驗換算，施生體內有0.54mg/l酒精值。另，當下一度傳出現場人員在施生身上「聞到酒味」，後經證實，應屬於誤傳。當時班導師、同學訝異，認為施生「哪有空檔喝酒？」並且依理推算，施生下課後是朝回家方向前進，從學校抵達事故地點，大約是15到20分鐘左右。實際利用Google Maps推算路程，顯示是20分鐘。

換句話說，施生除非是翹課、在校飲酒、邊騎邊喝，否則根本沒機會喝酒。前兩者有監視器、同學可佐證，後者則是現場並無發現酒瓶，理應都能排除可能性。

▲安全帽全是血！22歲男大生酒駕撞救護車，頭部重創、下肢變形送醫不治。（圖／記者許權毅攝）

▲▼台中地檢署檢察官於相驗時指示抽取施生眼球液，時隔3個月，確定體內無酒精，案件大翻轉。（圖／記者許權毅攝）

▲安全帽全是血！22歲男大生酒駕撞救護車，頭部重創、下肢變形送醫不治。（圖／記者許權毅攝）

家屬當時提出質疑，認為孩子不可能上課喝酒，向檢方提出再次複驗體內酒精數值。經3個月左右檢驗，檢方從施生眼球液中抽取檢體，發現並無酒精，案件出現大逆轉。

ET快訊
5億遺產歸誰？　知名兩岸律師解答
獨／害男大生枉死！　救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈
史上新高！今瞬間用電飆4118萬瓩　台電：供電充裕亮綠燈
快訊／金秀賢「抵台時間」公布　二航入境大廳見粉絲
快訊／「海霸王」工廠起火燃燒！　濃煙竄天
火箭墜毀爆炸　天兵科技公開道歉了
獨／逆轉！台中男大生撞救護車亡　真相曝光
快訊／BUG機票「大阪來回1613元」　旅行社回應了
台中第3條捷運來了！橘線可行性研究通過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

超扯！3車夜遊合歡山「狂放煙火」　太管處將裁處...最高罰3千

獨／關鍵監視器曝！男大生極度清醒下課　救護車駕駛至今沒道歉

《犯罪被害人權益保障法》周年　中檢與犯保協會舉辦經驗分享會

獨／害男大生枉死！救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈　衛生局出手了

快訊／台中北區也停電40分鐘！404戶受影響　台電：小環路故障

快訊／「海霸王」高雄工廠起火燃燒！濃煙竄天　6消防分隊救援　

荷蘭毒郵包闖台！毒梟對海關「壓力測試」　徵代收地址滲透

凌晨見檳榔西施1人顧店...他露鳥掏弄　桃園變態男這下慘了

獨／眼球液證明男大生沒酒駕！死後抽血酒測0.54...高大成揭原因

5億遺產歸誰？知名兩岸律師：無關國籍...高中生母親全部繼承

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

幼貓卡玻璃罐出不來　慌張小手＋眼睛睜大

超扯！3車夜遊合歡山「狂放煙火」　太管處將裁處...最高罰3千

獨／關鍵監視器曝！男大生極度清醒下課　救護車駕駛至今沒道歉

《犯罪被害人權益保障法》周年　中檢與犯保協會舉辦經驗分享會

獨／害男大生枉死！救護車被揪出亂鳴笛闖紅燈　衛生局出手了

快訊／台中北區也停電40分鐘！404戶受影響　台電：小環路故障

快訊／「海霸王」高雄工廠起火燃燒！濃煙竄天　6消防分隊救援　

荷蘭毒郵包闖台！毒梟對海關「壓力測試」　徵代收地址滲透

凌晨見檳榔西施1人顧店...他露鳥掏弄　桃園變態男這下慘了

獨／眼球液證明男大生沒酒駕！死後抽血酒測0.54...高大成揭原因

5億遺產歸誰？知名兩岸律師：無關國籍...高中生母親全部繼承

中國隊亞青賽混團奪冠！帶「張志傑隊服」領獎　陳雨菲：你是冠軍

收簡訊「點數快過期」！網紅林發條「刷卡14元秒變11646元」嚇傻

不想變成都更孤島！　清粥小菜「小李子」確定要拆了

餐桌上的溫暖！「3間蔬食餐廳」指定用餐　部分盈餘幫助弱勢動物

郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個

臺東縣出生人口數持續正成長　饒慶鈴：創建優質友善生養環境

2024熱氣球光雕音樂會暖身場曝光　首創無人機QRcode抽獎

金融業最新公平待客評鑑出爐 永豐銀等5家獲最佳進步獎

超扯！3車夜遊合歡山「狂放煙火」　太管處將裁處...最高罰3千

新人搞到！旅行社員工曝「大阪來回1613元」凸槌內幕：可能被開除

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

獨／刑事局洩密爆險惡內幕　臥底曝光恐遭滅口

垃圾車進出焚化爐太頻繁　竟是清潔隊員私運牟利

即／101爆乳女遭爆男兒身！友拿護照給警：是他鬧事

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

快訊／24旅客遊金門食物中毒！5人上吐下瀉

即／黃子佼、賀軍翔涉性侵　北檢將傳喚2人開庭

獨／男大生撞救護車亡　酒測0.54複驗歸零還清白

即／被控招待所性侵酒店紅牌　賀軍翔首度現身北檢

女爛醉痛醒驚覺失身　惡狼竟是母親男友孫子

即／黃子佼被控性侵泳裝美少女　神隱請假

更多熱門

相關新聞

回收布料再利用 點亮台南北區華德波比公園

回收布料再利用 點亮台南北區華德波比公園

台南市北區區區公所與華德里宋藍美玉里長，回收再利用去年賀年吉祥物「愛麗絲」兔的台南400圍巾布料，活化佈置華德里6座社區公園裡的貓頭鷹波比家族，30隻貓頭鷹全部穿上台南400紅色布料的各種造型，象徵喜氣迎門，大紅大利。

交部通過中捷橘線可行性研究　盧秀燕說話了

交部通過中捷橘線可行性研究　盧秀燕說話了

花蓮醉男騎車自撞路樹亡　頭部重創滿地血

花蓮醉男騎車自撞路樹亡　頭部重創滿地血

毒蟲主動掏毒「怕變成孩子壞榜樣」

毒蟲主動掏毒「怕變成孩子壞榜樣」

關鍵字：

台中北區男大生酒駕逆轉酒精值酒測死亡救護車

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

薔妹遭大陸女友呼巴掌「薔薔無奈發聲了」！

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

髮型師遭槍擊眼球掉出　兇嫌二審仍判8年

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

更多

最夯影音

更多

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面