　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

▲台大醫院雲林分院急診 。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台大醫院雲林分院急診 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠疫情燒、流感再度入流行期，就診民眾明顯增加。疾管署統計，2023至2024年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡；而雲林縣從今年初至6月23日，已有5人死亡。一名3歲女童於6月17日出現感冒病徵，6月24日經篩檢確診為A型流感，6月26日併發腦炎不治身亡。

雲林縣衛生局說明，3歲女童6月17日出現流鼻水、咳嗽等症狀，家長帶往診所就醫，但病情未好轉，6月23日發燒到39度，經服3次退燒藥無效，隔日（24日）凌晨前往台大雲林分院急診，體溫下降後返家休息。但返家後陸續出現畏寒、嗜睡、抽搐等情況，再度到返院就醫，經篩檢後確定感染A型流感重症，入住加護病房，且病況未好轉，26日不治身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雲林縣衛生局。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣衛生局。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局長曾春美指出，檢方相驗女童死因為腦炎，尚待疾管署判定是否為流感併發重症死亡。疫調顯示，女童另有1對雙胞胎弟弟皆有注射流感疫苗，不過其中1人25日快篩A型流感，經醫師給予藥物，病況良好。縣府教育處也到女童就讀幼稚園了解其他班級情況，全園除了女童，另有2名幼兒快篩確診流感，26日停課至30日。

衛生局呼籲民眾、家長，流感疫情升溫，除落實「確實洗手、戴口罩、勤消毒」，並注意呼吸道保護，如有發燒等不適情況，務必儘快就醫。

 ►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林婦換新床忘記夾層「3萬私房錢」　警急奔回收場助找回

►暑假青春專案啟動　雲林警方查獲詐欺案17人、公共危險案2人

►雲林建築板模暫置場大火！100平方米遭噬　50警義消搶救

►快訊／雲林板模暫置場大火　消防灌救急喊：門窗緊閉戴口罩

►雲科大龍潭商圈停車難　店家與男大生互嗆！一句話提告恐嚇

ET快訊
快訊／黃子佼神隱！　請假不來了
快訊／10多歲青少年染新冠　抽搐、燒到42度死亡
慶生挨槍「眼球掉出來」！　髮型師悲憤輕生亡
衝撞總統府20萬交保　賓士男辣妻現身
快訊／大雷雨轟炸北北桃！16縣市大雨特報　下到晚上
澳航24歲女學生剛登機　「座位上倒地」當場身亡
快訊／賀軍翔來了！　穿白襯衫現身
快訊／新冠增64死！　932例併發症創新高
快訊／中鋼配息出爐！　7／25除息
土石流淹沒軌道　恐怖空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

快訊／雨彈炸台北　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

快訊／快熱爆！台南「1290戶」正中午停電　台電回應了

16縣市亮高溫燈號　台北好熱「體感溫度飆43度」

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

駕駛趁紅燈急下車「光速買早餐」　84秒後衝回座...網：時間管理大師

迪士尼遇怪男緊貼跟拍　員工見狀幫解決困境！

Faouzia狂飆《來自天堂的魔鬼》　中文超標準..主持人：吃了鄧紫棋？

陶晶瑩女兒荳荳突上台　爆料叔叔阿姨喝酒爬來爬去

不滿女乘客沒讓博愛座！　特勤退伍伯：是男的我就打妳

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

快訊／雨彈炸台北　松山機場「暫停地面作業」航班延誤

快訊／16縣市大雨特報！大雷雨轟北北桃　國家警報響

快訊／新冠增64死！單周932例併發症創新高　估7月中旬進入高原期

台灣第一YTR曝拍廣告「扮ET被火燒」片段　嚇瘋全場：不是特效

快訊／快熱爆！台南「1290戶」正中午停電　台電回應了

16縣市亮高溫燈號　台北好熱「體感溫度飆43度」

疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

阿里山林鐵周六全線通車　今下午2時開放網路購票

3縣市話打不通！110、119也無法撥出　中華電信回應了

新北男貼彩虹圖網路賣毒菸　警扮買家約面交...他嚇到揉爛丟棄

陸收藏家被曝欠薪裁員！一口氣開除80多員工　公司正尋求重組

快訊／黃子佼神隱！被控性侵「泳裝美少女」遭傳喚　律師代請假

角川集團遭駭客綁架勒索贖金　1.5TB數據含創作者、員工個資外洩

黑柴3小時梳出「一大坨巨石毛」　飼主苦笑：飼養前請三思！

10多歲青少年新冠死亡！「抽搐、42度高燒」住院隔天不治

台大1科系畢業月薪38K　他愣「保全都有40K」！網分析：初期而已

新北「春秋墓園」土石坍方埋30座墳　緊急開挖找先人驚險畫面曝

護理師離職率創10年新高！　藍委籲加速白班津貼

林萱瑜曝登記結婚內幕！　Junior忘了帶婚約書「只記得帶小鬼」

林森北路天降90cm鋼筋！　騎士路過遭砸傷摔車倒地

生活熱門新聞

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

房東奉旨漲電價　北漂租屋族崩潰

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

交往3年「男友不到60秒」　妹子分手崩潰

全球最佳大學排行　2私校擠進台灣前5名

一票人狂推「台灣1景點世界第一」！外國人也讚

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

用豬油炒菜！「一家3口全中風」　專家揭致命關鍵

旅行社網站爆BUG「大阪來回機票1613元」！

「全台火爐繼續加柴！一天比一天熱」

男友幫爸媽出錢！她轟吸血鬼　網不挺

感到暖心！　短裙妹「檔車自摔」3男秒衝救人

更多熱門

相關新聞

國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫！台南全力因應

國內COVID-19疫情+流感、腸病毒持續升溫！台南全力因應

近期COVID-19疫情持續上升，台南市上週(6/23-6/29) COVID-19本土確定病例增加93例，比前一週77例上升21％，且流感、腸病毒等傳染病也逐漸升溫，造成醫院急診壅塞，因此台南市於7月1日線上召開「台南市COVID-19醫療分流與診治專案會議」。

麥寮鄉長許忠富體恤基層　全鄉218鄰長獲千元津貼

麥寮鄉長許忠富體恤基層　全鄉218鄰長獲千元津貼

台大雲林分院在宅急症照護　圓長者在宅善終願望

台大雲林分院在宅急症照護　圓長者在宅善終願望

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

北港區聯合服務處揭牌　張嘉郡丁學忠讓雲林加速前進

雲林建築板模暫置場大火！100平方米燒毀

雲林建築板模暫置場大火！100平方米燒毀

關鍵字：

流感雲林疫情A型流感幼稚園女童

讀者迴響

熱門新聞

8天前預言羽球小將死亡悲劇！PO我是穿越者全網超毛

爆乳女大鬧台北101！　網揭是「台灣人」失控原因曝光

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！4萬人看傻

2千坪水樂園開了！全民通通299元爽玩

60%人確診已晚期！醫揭「男生特有癌」3警訊別拖了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」

林千又砸12萬空運LV巧克力全融化

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

營造老闆淪北車街友！　無奈揭原因：人啊不要驕傲

波音787遇強烈亂流迫降！　30人傷

「八大猴子入侵」北部大學搭訕找小姐　法官竟不罰

10年租金噴200萬！夫妻「看房5個月」後悔炸：別鐵齒

吳亦凡坐牢媽想賣車換錢　千萬BRABUS G800售價曝

阿北好心3貼載下山「釀1死1傷」　獲家屬無條件原諒

困透天厝電梯　台南「包包天后」遇火警亡

更多

最夯影音

更多

無人拉麵公審客人挨轟　霸氣闆娘：別挑戰底線

3歲娃衛生紙魔術秀！　意外答案全部人笑翻

娶越南妻「為生娃」被罵　40歲型男：台女要求高

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

扮「裝熟陌生人」拐兒　被神回：我爸沒朋友

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面