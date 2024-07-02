疫情升溫！雲林3歲幼童「A型流感併發腦炎」　不治死亡

▲台大醫院雲林分院急診 。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠疫情燒、流感再度入流行期，就診民眾明顯增加。疾管署統計，2023至2024年流感季截至今年6月24日累計1144例重症病例，其中214例死亡；而雲林縣從今年初至6月23日，已有5人死亡。一名3歲女童於6月17日出現感冒病徵，6月24日經篩檢確診為A型流感，6月26日併發腦炎不治身亡。

雲林縣衛生局說明，3歲女童6月17日出現流鼻水、咳嗽等症狀，家長帶往診所就醫，但病情未好轉，6月23日發燒到39度，經服3次退燒藥無效，隔日（24日）凌晨前往台大雲林分院急診，體溫下降後返家休息。但返家後陸續出現畏寒、嗜睡、抽搐等情況，再度到返院就醫，經篩檢後確定感染A型流感重症，入住加護病房，且病況未好轉，26日不治身亡。

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▲雲林縣衛生局。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣衛生局長曾春美指出，檢方相驗女童死因為腦炎，尚待疾管署判定是否為流感併發重症死亡。疫調顯示，女童另有1對雙胞胎弟弟皆有注射流感疫苗，不過其中1人25日快篩A型流感，經醫師給予藥物，病況良好。縣府教育處也到女童就讀幼稚園了解其他班級情況，全園除了女童，另有2名幼兒快篩確診流感，26日停課至30日。

衛生局呼籲民眾、家長，流感疫情升溫，除落實「確實洗手、戴口罩、勤消毒」，並注意呼吸道保護，如有發燒等不適情況，務必儘快就醫。