黃偉哲開箱「透南城」城市展　搶先秀活動四大亮點

▲台南市都市發展局舉辦之台南400「透˙南城–城市穿行四百年」城市展，2日於台南市美術館一館開始試營運，交通局辦理的大台南公車行動展，也將提供民眾接駁服務。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市都市發展局舉辦之台南400「透˙南城–城市穿行四百年」城市展，2日於台南市美術館一館開始試營運，交通局辦理的大台南公車行動展，也將於城市展展覽期間提供民眾接駁服務，市長黃偉哲與議員蔡宗豪、余柷青、沈震東搶頭香提前開箱，邀請民眾透過展覽，穿越府城四百年光輝歲月。

黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，它的城市發展有獨特的歷史軌跡可依循。台南是個有人情味和溫度的古都，這次的展覽透過沉浸式體驗，見證台南都市發展的歷程，也是台南歷史的縮影，台南市民以這座城市為榮耀，值得民眾前來一看，期待藉由台南400城市展，讓台南再次吸引大家的目光。

都發局指出，「透˙南城」城市展四大亮點主題各有特色，首先展出藝術家林書楷作品、邀請大佛普拉斯導演黃信堯配音參與，兩位都是台南市傑出市民及創作者。其次應用AI科技技術，從歷史的文獻紀錄，藝術化再現各時代的景象，讓民眾看見過往時代的台南。亮點三則是看見數位科技的城市治理，讓民眾感受到持續建設進步及智慧的未來城市。最後一個亮點是用數位藝術詮釋國土計畫，從視覺、聽覺中感受我們與守護的台南土地同在。

都發局說明，「透˙南城」城市展適逢暑假期間，特別安排每週五、六、日早上11:00提供兒童導覽解說專場，家長可事先於「透˙南城」網站上報名免費參加。國、中小學童現場填寫學習單可獲台南400限量紀念版水壺，一般民眾只要來館參觀即可免費領取3D明信片，現場還提供投遞郵寄服務，讓民眾可以分享展覽特色及台南生活給遠方朋友，邀請朋友一起來場台南穿行之旅。展覽即日起試營運，7月5日正式開展至9月1日，相關預約活動請上「透˙南城」展覽官網報名。

此外，由交通局辦理的大台南公車行動展，內外裝換新衣的改裝公車，將於城市展展覽期間提供民眾接駁服務，並配合都發局展覽期間所規劃的暑期導覽活動，接駁至海安街道美術館、大台南智慧交通中心、安平再生水廠環教中心特展「水的400種形狀」參觀。此次展出以「台南的情感線」為城市主題，公車不只是大眾運輸工具，也乘載所有乘客去到想去的地方、見到想見的人，公車路線也承載累積了許多市民的生活情感，可以看見台南最有感的生活。