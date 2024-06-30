黃偉哲拚農產外銷再創佳績　日本關西知名超市首度上架台南芒果大熱銷

▲黃偉哲市長親切地分享芒果給小朋友試吃。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市再度傳來農產品銷日通路的佳績！繼日本關東、九州地區數家大型連鎖超市通路紛紛上架台南農特產後，台南芒果也在今年成功進軍關西地區，和在當地擁有許多分店的知名連鎖超市集團合作，首度上架台南芒果，且因銷售成績亮眼，超市高層表示將從原本規劃的6家店鋪延伸到更多分店，一起販售台南芒果。

在旋風造訪星馬行銷後，台南市長黃偉哲在今（30）日抵達此行第三站日本關西，了解芒果在關西地區超市的上架與銷售狀況，並跟超市的高層會談，黃偉哲市長把握機會向對方推薦台南的多元農漁特產，由於日本農林水產省已在今年6月同意紅肉火龍果銷日，黃偉哲特別介紹了這項台南盛產的水果，對方也大表興趣。

▲台南芒果首度進軍日本關西知名連鎖超市。

▲台南芒果販售專區就設在超市入口處非常顯眼。

此外，黃偉哲更積極介紹多款豐富美味且保存期限長的各式農漁加工產品，而超市方在試吃後也大表驚艷，紛紛盛讚這些產品有獲得日本消費者青睞的潛力，期待雙方進一步洽談引進相關事宜。

▲黃偉哲市長與超市高層會談。

黃偉哲表示，這次台南芒果進軍關西知名超市的突破性成果，源自於今(2024)年3月台南市參加日本東京食品展，雙方積極洽談而成功打開該條銷售通路，此次合作將有助提升台南農產品在日本關西地區的知名度。

▲超市業者試吃後對漁產加工品也表興趣。

黃偉哲還說，台南芒果在關西的首次亮相，不僅是對台南農民精湛栽培技術的肯定，也是台南芒果外銷至日本關西地區的重要里程碑。他期待未來能與超市端建立更深入的合作，將更多台南優質的水果和農漁特產品介紹給關西地區的消費者。