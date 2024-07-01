台南市弱勢兒少數位餐券開跑　黃偉哲擴大供餐據點及便捷兌換方式

▲台南市社會局2024年將紙本愛心餐券改為數位化，社工服務中之弱勢家庭兒少暑假若有餐食需求，可持一卡通電子票證至合作商家兌換餐點，以提升弱勢兒少兌換餐食之便利性。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為響應台南市照顧弱勢優先的施政理念，營造幸福兒童城市，台南市社會局2024年將紙本愛心餐券改為數位化，社工服務中之弱勢家庭兒少暑假若有餐食需求，可持一卡通電子票證至合作商家兌換餐點，今年暑假已有732位國中小學生，可持數位票卡兌換32184份餐食，以提升弱勢兒少兌換餐食之便利性。

黃偉哲市長表示，台南市愛心餐食補給站計畫自2016年推動後均使用紙本餐券，因應數位化時代趨勢，2024年起寒暑假弱勢學生持有之市民卡或自有之一卡通電子票證作為台南市愛心餐食券兌餐之載具，至統一、萊爾富、oK超商、正忠排骨以及????師傅便當店等商家共計有656個門市據點，最高可兌換新台幣80元餐食。透過資訊化之作業，提供學生便捷的兌餐方式，降低原本持紙本餐券兌換餐食之標籤效應，並減化紙本印製及人工作業流程，以達到行政減量及資訊科技化之目標。

社會局盧禹璁局長表示，為建構完整社會福利服務照顧體系，社會局愛心餐食補給站計畫自105年推動至今，累計已發放逾48萬餘張餐食券，逾1萬6千位國中小學生受益，為延續照顧弱勢理念，社會局賡續連結熱心公益之企業及善心人士捐輸，今年並新增正忠排骨及????師傅連鎖便當店，以提供學生便利又多元之餐食選擇，並兼顧營養均衡發展。以擴大照顧弱勢，讓台南市成為更美好的幸福城市。

社會局說明，台南市愛心餐食券提供社工服務中之弱勢家庭兒少寒暑假兌換餐食服務，可兌換食物、飲品內容以均衡健康衛生安全為原則，例如：鮮奶、麵包、三明治、沙拉、各類包子、茶葉蛋、飯糰、便當等餐食；不可兌換糖果、零食、提神飲料，或是菸、書籍、遊戲點數以外產品，若有熱心企業/團體或善心人士欲了解服務方案內容，請聯繫台南市政府社會局社會救助科06-2995686洽詢。