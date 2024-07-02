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十六歲正青春藝術節登場　黃偉哲邀請青少年以藝術體驗「轉大人」

▲「十六歲正青春藝術節」系列活動，2日起至8月11日於台南文化中心展開，市長黃偉哲邀請青少年朋友踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「十六歲正青春藝術節」系列活動，2日起至8月11日於台南文化中心展開，市長黃偉哲邀請青少年朋友踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以台南獨有的文化傳統「做十六歲」為概念而打造的「十六歲正青春藝術節」系列活動，2日起至8月11日於台南文化中心展開，包含劇場表演、專題講座、戶外展演、視覺展覽、市集及多元體驗課程等14場系列活動，提供青少年以藝術形式體驗成年禮傳統禮俗。

▲「十六歲正青春藝術節」系列活動，2日起至8月11日於台南文化中心展開，市長黃偉哲邀請青少年朋友踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府2日於文化中心舉行開幕活動，市長黃偉哲邀請青少年朋友踴躍參與，市議員沈震東、余柷青皆到場表達支持。

黃偉哲表示，做十六歲為台南人共同的記憶與傳統，感謝台積電文教基金會與市府攜手合作舉辦系列活動，為台南市的傳統文化傳承付出心力。黃偉哲指出，十六歲正青春藝術節結合看戲、做戲、市集與街舞等系列活動，讓青少年朋友透過不同的方式參與表演藝術，以不同的方式「轉大人」，促進學生族群對表演藝術的認識，也讓文化與藝術同時向下札根。

文化局表示，「十六歲正青春藝術節」的品牌節目「青少年扮戲計畫」，今年以主題《O》盛大迎接10周年，邀請專業師資帶領青少年在劇場「轉大人」做成年禮。文化局進一步說明，「青少年扮戲計畫」以藝術深耕結合生命教育方式，透過口述歷史劇場形式，將青少年的生命故事轉譯呈現，十年來共計約4萬人次參與，共計488名青少年接受培訓，其中118位進入國內外藝術系所就讀，成效斐然，今年度也將於藝術節期間進行4場售票演出。

▲「十六歲正青春藝術節」系列活動，2日起至8月11日於台南文化中心展開，市長黃偉哲邀請青少年朋友踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除了戲劇活動之外，「臺南街頭文化月」將帶來8場精彩節目，包括【你和我的16歲嘻哈事-專題講座】、【塗鴉體驗課程】、【街舞體驗課程】、【饒舌體驗課程】、【DJ體驗課程】、【POWER SUMMER 2024國高中職聯合舞展】、【街頭FUN市集】及【嘻哈戶外派對】，來自各學校的同學相互尬舞，是學生每年暑假最期待的活動之一。

此外，配合今年《築夢》主題，「十六歲正青春藝術節」首度加入視覺藝術活動，邀請2023臺南新藝獎得主吳建興，於台南文化中心假日廣場戶外平台現地製作作品，展期自7月2日至8月18日，同時間在台南文化中心園區迴廊則有「青少年扮戲計畫-扮戲10年特展」，帶領參觀民眾了解及細數十六歲正青春藝術節10年來的發展歷程。7月21日將舉辦「互動GO!戲劇體驗」，由青少年成員將劇場帶入社區，與親子、樂齡長者同樂，進行跨世代交流共享生命故事。

接續8月10日、11日則為築夢戶外展演市集開幕，活動涵蓋藝術裝置、手作體驗、文創商品展售等，現場並特別規劃包括嘻哈舞蹈、美式踢踏舞、獨立樂團、精彩雜技以及爆笑即興喜劇等表演，另有打卡牆合照及限量兌獎、抽獎活動，十分豐富精彩。市集從下午3點持續到晚上7點，歡迎民眾前來走逛。

▲「十六歲正青春藝術節」系列活動，2日起至8月11日於台南文化中心展開，市長黃偉哲邀請青少年朋友踴躍參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另，藝術節壓軸活動「青少年扮戲計畫」的第十部原創作品《0》，將於8月9日(五)19:00、8月10日(六)14:00、19:00及8月11日(日)14:00進行售票演出。今年祭出「早鳥優惠」、「青春限定」等優惠方案，於7月5日前購票即可享有75折優惠、高中(含)以下優惠價300元，欲購票者請洽OPENTIX售票系統查詢。更多活動資訊請關注「十六歲正春藝術節」粉絲專頁
https://www.facebook.com/sixteenfestival/。

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