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屏東縣射擊體驗基地揭牌　學生國防教育更有趣

▲屏東縣射擊體驗基地揭牌 。（圖／教育部屏東縣聯絡處提供）

▲屏東縣射擊體驗基地揭牌 。（圖／教育部屏東縣聯絡處提供）

記者陳崑福／屏東報導

教育部屏東縣聯絡處2日舉辦「屏東縣射擊體驗基地」揭牌典禮，邀請怪怪股份有限公司廖英熙董事長、創新出版社王麗芬副總、救國團屏東縣團委會楊豐誠總幹事、陸軍機步333旅旅長馮少毅將軍、屏東縣高中職校校長及屏東縣政府特殊教育科郭小蘋科長等人員與會。

▲屏東縣射擊體驗基地揭牌 。（圖／教育部屏東縣聯絡處提供）

▲屏東縣射擊體驗基地揭牌 。（圖／教育部屏東縣聯絡處提供）

為增進青年學子全民國防共識，進而提升全民防衛技能，教育部屏東縣聯絡處創立的「屏東射擊體驗基地」，不僅有槍枝展示、更結合反毒、打詐與全民國防教育，並搭配國軍部隊實際體驗各軍種武器裝備，讓學生不用進入營區也能體驗到國軍各式裝備。

屏東射擊體驗基地提供一個不受天候影響、安全、刺激又好玩的室內學習場域。自今年2月開始籌備成立至今，先行試辦11場次國、高中生的體驗活動，並與縣府教育處共同推展縣內青少年生涯探索號計畫及多元反毒教育課外體驗活動，已辦理15場次，參與體驗的學生超過500人次，迴響熱烈。

該教室設置有國防武器裝備看板和槍枝展示區，提升學子們對全民國防教育的認識；另建置射擊模擬電子靶設備，讓學生未來參加實彈射擊體驗活動前，透過T91電動步槍射擊預習及空氣槍射擊體驗，上靶場時不再慌張。所有的規劃陳設，皆來自屏東縣教官們的用心，希望藉此把全民國防教育的幼苗深植在學生的心中。

屏東縣聯絡處軍訓督導何戊雄上校表示，射擊基地是一個讓學生健康學習、強健體魄的場所，達到維繫正向身心發展，以及提升全民防衛意識；期待在優質的學習環境裡幸福、健康地成長，落實識毒、反毒與拒毒，從中培養守護家園的意識，熱愛自己的國家與文化。

推動「全民國防教育」是強化整體國防安全的基礎，也唯有支持「全民國防」的政策，才能確保國家安全與生存發展，期望透過學生實際的感受，激發對全民國防教育的重視及學習興趣，並深化「國家興亡、匹夫有責」的愛國意識。

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