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國會山莊暴動顛覆選舉　美最高院裁定川普享部分「刑事豁免」

▲▼美國前總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普如今正爭取第二次任期。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國最高法院1日以6比3的結果通過裁決，前總統川普（Donald Trump）在他前任期結束前因不承認敗選而被指控的種種行為，可以享刑事豁免權。這項裁決將使川普被控顛覆聯邦選舉結果案的審理進一步延後。

綜合外媒報導，美國最高法院裁定，總統在職期間為了行使其「核心憲法權力」而採取的行動擁有「絕對豁免權」，並且「至少有權因其所有公務行為而獲得推定豁免權」。不過，最高法院也補充說，總統對於其「非公務行為」則不享有豁免權。

這項裁決使得川普被控試圖顛覆2020年大選投票結果的訴訟程序將發回下級法院，而案件的審理可能還需要一段時間，因為下級法院如今必須先釐清川普的哪些行為屬於公務或者私人。

距離今年11月美國總統大選儘剩下不到半年時間，意味著法院幾乎不可能在大選前對川普顛覆選舉結果案做出任何裁決，換句話說，從現在起直到大選為止，川普被控顛覆案的官司都不太可能會有結果。

川普的法律團隊形容，大法院此項裁決是「一大勝利」，因為川普和時任副總統彭斯或者司法部官員的任何往來都可被視為「公務行為」。川普的法律團隊還表示，這項裁決甚至對機密文件案也有正向幫助。

拜登的競選團隊則表示，此項裁決「並沒有改變事實」，「川普是以一名犯下聯邦重罪的罪犯身分競選總統，原因與他在暴民衝擊國會大廈時袖手旁觀的原因相同，他認為自己凌駕於法律之上，不惜一切代價保住自己的權力。」

外媒分析認為，最高法院此次裁決具有里程碑意義，將影響未來數年的美國總統這個職位的法律輪廓。美國最高院過去曾裁定總統享有民事豁免權，但此次是首次針對刑事豁免做出裁決，目前相關判例也非常有限。

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