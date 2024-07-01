《時代雜誌》封面直接「送走拜登」！　狠酸：民主黨人開始恐慌

▲《時代雜誌》在封面表態，不贊同拜登繼續參選。（圖／翻攝自時代雜誌X）



記者王佩翊／編譯

美國總統拜登在爭取連任之際，本來就已經遭逢各界對他身心能力的質疑，而辯論會上的表現更讓局面雪上加霜。繼《紐約時報》、《華盛頓郵報》表態後，如今連《時代雜誌》也直接將封面設計為拜登獨自離開鮮紅背景，並配文「恐慌」，暗示支持拜登退選。

81歲的拜登在電視辯論會的不佳表現，引發輿論關注。他在辯論中顯得迷茫、反應遲鈍，也讓外界對他能否順利連任產生了懷疑。美國《時代雜誌》28日率先在社群媒體公開預計於8月5日出版的雜誌封面，只見畫面中拜登獨自一人走出鮮紅色背景，而標題只寫著一個字「恐慌」，鮮豔顏色與簡潔有力的字眼格外醒目。

《時代雜誌》此舉無疑傳達出一種強烈訊息並公開表態，認為拜登的身心狀態已經無法適任總統，更不適合繼續代表民主黨參選。

《時代雜誌》配文寫道，「『事情變得黑暗。』民主黨對拜登的辯論表現以及接下來會發生什麼事感到恐慌。」《時代雜誌》進一步指出，「恐慌」這個詞已經不足以形容民主黨內部的情緒，許多人甚至開始質疑是否應該要更換人選，將拜登勸退。

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n — TIME (@TIME) June 28, 2024

儘管拜登在大衛營為辯論會進行長達6天的準備，但他的表現仍然遭到廣泛批評。有近三分之二的美國人認為拜登年紀太大，不適合擔任總統；不過與此同時也有四分之一的美國人認為川普的年紀也太大。

針對外界批評，拜登坦然接受自己的失誤，他在辯論會隔天的競選活動上試圖安慰選民並表示，「我知道自己不再年輕，走路不再像以前那麼輕鬆，說話也不再那麼流利，辯論的表現也不如從前。但如果我不全心全意相信自己能勝任這份工作，我就不會再次參選。形勢非常緊迫。」

拜登澄清他並沒有退出競選的打算，他希望能擊敗對手，繼續自己的總統之路。而拜登的家人也同樣支持他繼續參選，只不過對負責準備辯論的幕僚「頗有微詞」。

《時代雜誌》公布封面後，X上的用戶反應強烈。有人寫道，「我們已經恐慌了4年。」也有網友表示，「我還以為這是個搞笑帳號」、「你已經處於癡呆的第4階段，這些推文都是你的助手寫的。」

甚至還有網友惡搞《時代雜誌》的封面，將川普後製在拜登身後，並且手舞足蹈，像是在慶祝拜登的退出。