《時代雜誌》封面直接「送走拜登」！　狠酸：民主黨人開始恐慌

▲《時代雜誌》在封面表態,不贊同拜登繼續參選。(圖/翻攝自時代雜誌X)



記者王佩翊/編譯

美國總統拜登在爭取連任之際,本來就已經遭逢各界對他身心能力的質疑,而辯論會上的表現更讓局面雪上加霜。繼《紐約時報》、《華盛頓郵報》表態後,如今連《時代雜誌》也直接將封面設計為拜登獨自離開鮮紅背景,並配文「恐慌」,暗示支持拜登退選。

81歲的拜登在電視辯論會的不佳表現,引發輿論關注。他在辯論中顯得迷茫、反應遲鈍,也讓外界對他能否順利連任產生了懷疑。美國《時代雜誌》28日率先在社群媒體公開預計於8月5日出版的雜誌封面,只見畫面中拜登獨自一人走出鮮紅色背景,而標題只寫著一個字「恐慌」,鮮豔顏色與簡潔有力的字眼格外醒目。

《時代雜誌》此舉無疑傳達出一種強烈訊息並公開表態,認為拜登的身心狀態已經無法適任總統,更不適合繼續代表民主黨參選。

《時代雜誌》配文寫道,「『事情變得黑暗。』民主黨對拜登的辯論表現以及接下來會發生什麼事感到恐慌。」《時代雜誌》進一步指出,「恐慌」這個詞已經不足以形容民主黨內部的情緒,許多人甚至開始質疑是否應該要更換人選,將拜登勸退。

'Things are dark.' Democrats are panicking about Joe Biden's debate performance—and what will happen next https://t.co/S46Zo1NV7w pic.twitter.com/prSyM36E6n