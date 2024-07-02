新版婦幼停車標誌改走「簡潔風」　交通部今起預告修法

▲交通部修法預告孕婦、育有6歲以下兒童者的停車位識別證，圖樣較為簡潔。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

目前公共場所設置婦幼專用停車格，掛有孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放。交通部今(2日) 預告修正「孕婦及育有6歲以下兒童者停車位設置管理辦法」，將現行粉底加上白色心形的孕婦圖案、黃底的兒童圖案，統一改為藍底，設計較簡潔，30日內開放各界陳述意見，擇期發布實施。

打造友善親子環境，交通部已立法明訂政府機關、交通據點、百貨公司、醫院、遊樂園區等公共停車場，應保留2%孕婦專用或親子專用的停車位，其停車位劃設粉紅色內框，車輛需掛著孕婦及育有6歲以下兒童停車證才能停放。

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現行孕婦版停車證為粉紅底加上白色心型、兒童版則為黃底，圖案皆為藍底白色圖案。交通部今預告修正新版婦幼停車標誌及識別證圖示，孕婦、兒童版停車證及標誌，皆是藍底白色的圖案。

▲現行孕婦、育有6歲以下兒童者的停車位及識別證圖案。（圖／交通部提供）

交通部表示，預告修正婦幼停車標誌及識別證圖示，是參考財團法人台灣設計研究院所為通用性、簡單性、一致性、視認性設計，其設計圖樣較為簡潔並利於民眾理解，因此新增標誌設置圖例及識別證參考圖式。

交通部表示，考量僅因優化圖例及圖式，即要求重新設置標誌或使用新版識別證，恐過於消耗經費、人力資源，對於已依現行規定辦理者，可保留至其須汰換時，包括新設或重置的標誌或重新印製的識別證時再重設修正後規定。