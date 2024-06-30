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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野攻防山雨欲來！　修《選罷法》提高罷免門檻本周排審

▲▼傅崑萁 柯建銘 黃國昌 協商 新住民權益保障法草案 內政委員會 立法院 麥玉珍 高金素梅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野協商場景。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院內政委員會本周排審攸關調高罷免門檻的《公職人員選舉罷免法》部分條文修正草案，周三公聽會後，周四將進行委員會詢答，但民進黨團總召柯建銘示警，若藍白強推修法恐引民意反彈，把基隆市長謝國樑送上斷頭台（指通過罷免），民眾黨籍縣市議員都可能被罷免；國民黨團發布新聞稿，呼籲正面看待修法，還給台灣一個理性問政的空間。

立法院內政委員會周三召開「公職人員選舉罷免法實務現況精進」公聽會後，周四將審查《選罷法》部分條文修正草案，受到外界高度矚目的「提高罷免門檻」版本已被列入議程。

目前，朝野立委針對《選罷法》修法，已提出高達17個部分條文修正草案，均已交付內政委員會審查。而根據無黨籍召委高金素梅日前排定的議程草案，本周委員會審查將聚焦討論攸關原住民族投票，以及提高罷免門檻等相關條文，將會觸及由國民黨立委鄭天財、盧縣一、許宇甄、民進黨立委伍麗華，與高金素梅本人所提出的6個草案。

在提高罷免門檻部分，現行《選罷法》規定，「同意票多於不同意票，且同意票達選舉人總數1／4以上」，即通過罷免，而國民黨立委許宇甄、徐欣瑩、蘇清泉共同提案，主張公職就職未滿1年不得進行罷免提議及連署，且「同意票數超過當選得票數，並達選舉人總數1／4以上」，罷免才會通過。

至於原住民族投票相關主張，各黨立委的提案內容可說是百花齊放，例如：鄭天財主張在平地、山地原住民立委選舉率先試辦「不在籍投票」，盧縣一提出原住民族與離島地區立委選舉補助款從每票新台幣30元增加到50元，另為保障選民「無記名投票」權益，伍麗華提案新增當單一投票所只有1、2位原住民族人時，可不在戶籍地投票的規定。

此外，包括高金素梅、伍麗華均關注原住民立委缺額補選議題，因為現行立委補選相關規定僅適用於區域立委，原住民立委缺額需達一定比例才能補選，因此提案修法補足原民立委缺額補選規定。

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選罷法修法立法院公職選舉罷免

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