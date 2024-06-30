「國5銜接蘇花改」加速推動！7／31前環說書修正送審　預估這年完工

▲蘇花改因要經過蘇澳市區，經常造成當地交通壅塞。（圖／記者游芳男翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

為解決東部地區長期以來的交通瓶頸問題，交通部正積極推動「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，以提升區域交通便利性和安全性。交通部高公局表示，此計畫已於2021年11月12日經行政院核復同意照辦，並預計於明年完成環境影響評估，將儘早提供宜、花、東之間更便捷的聯外交通。

蘇花公路自通車以來，由於地質結構不穩定和氣候條件惡劣，經常發生坍方和交通阻斷等問題，嚴重影響區域交通流量。對此，交通部2021年辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估，並分別通過國發會審議以及行政院核定。該計畫工程以國5聯絡道方式直接銜接蘇花改工程，全長約7.2公里，全線以隧道工程為主，初步預估將於2032年底完工。

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▲國道5號銜接蘇花公路改善計畫區位圖。（圖／高公局提供）

交通部長李孟諺、立法委員陳俊宇及路政及道安司司長黃運貴等人，今（6/30）已視察該計畫的目前規劃情況，並指示加速推動。高公局表示，已於2022年5月27日開始進行綜合規劃工作，包含環境影響評估調查、地形測量、大地工程調查、管線調查等。環評說明書則預定於今年7月31日前修正並提報環評審查委員會審議。

李孟諺強調，該計畫是重大工程，應積極推動。陳俊宇也指出，期待該計畫能如期完成，為當地居民帶來更好的交通環境。高公局局長趙興華則表示，計畫完成後，除能分流穿越性旅次外，還將有效提升國道5號的整體運輸效能，進一步促進地方經濟發展，不僅能解決交通問題，還能促進東部地區的觀光業及經濟發展，為當地居民帶來實質效益，高公局將全力配合環評程序，確保計畫順利推進。

未來計畫將在環評通過後，依序進行建設計畫核定、工程設計、用地取得及施工等工作。全長約7.2公里的國5銜接蘇花改公路，預期將於2032年底完工，用路人自國5蘇澳端至計畫銜接位置的行車距離可節省2.5公里，行車時間約節省15~20分鐘。李孟諺表示，期待能儘快完成設計發包和工程動工，為東部地區提供一條安全快速的回家之路。