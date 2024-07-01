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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會調查權開第一槍！　國民黨3日成立「鏡電視調查專案小組」

▲▼國民黨團召開 選罷法修正 大搞雙標 綠能你不能 記者會 洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國會改革法案於6月27日生效，總統府、行政院、監察院、民進黨立法院黨團紛紛宣布聲請釋憲與暫時處分，在野黨皆揚言要在短時間內成立調查小組追查弊案。民眾黨團總召黃國昌預告，將儘速針對鏡電視、綠能光電案成立調查委員會，不過，國民黨團動作更快，國民黨籍交通委員會召委陳雪生今（1日）把週三委員會變更議程，將成立「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，且國民黨團也發出甲級動員，未來不排除行使聽證權，邀請民間人士作證。

陳雪生發出交通委員會變更議程通知指出，週四將依據修正後「立法院職權行使法」相關規定，討論成立立法院交通、司法及法制委員會「鏡電視調查專案小組」及運作要點草案等相關事宜，會議時間從上午9時至10時30分。

議程通知顯示，10時30隨後並將討論交通委員會「鏡電視申設及後續爭議調閱專案小組」運作事宜，以及審查陳俊宇、廖先翔等人提出「鐵路法」相關修正草案。

國民黨團書記長洪孟楷表示，國家通訊傳播委員（NCC）在這段期間，很多事情都無法讓國人相信，過去交通委員會曾成立調閱小組，但很多資料都無法詳細追查，《立院職權行使法》修正案通過後，交通與司法法制委員會一起聯席成立調查小組，幫國人釐清真相；也不排除行使「聽證權」請民間人士前來作證。

除了「鏡電視申設及後續弊案爭議」調查專案小組，洪孟楷也預告，未來還會陸續針對超思雞蛋案、聯合再生採購弊案等成立專案小組，呼籲民進黨共同加入調查小組，一起追查真相。

至於是否與民眾黨互別苗頭？洪孟楷否認，指出大家都是一起為公平正義努力。

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