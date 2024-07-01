國民黨挺謝國樑設「守護基隆小組」　「固樑」第一箭罷免童子瑋

▲國民黨政策會副執行長凌濤。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆公民團體發起罷免市長謝國樑的「拆樑行動」，第二階段連署門檻已達標，國民黨主席朱立倫下達「固樑」動員令，謝國樑與基隆市府團隊，今（1日）傍晚也赴國民黨中央黨部開會共商對策。國民黨智庫副執行長凌濤會後轉述，國民黨將成立「守護基隆小組」，小組裡包括立法院國民黨團、基隆市議會黨團、黨中央以及基隆市政府等四方聯盟，其中一項就是針對罷免基隆市議會議長童子瑋。

凌濤指出，今天會議主要討論過去一段時間裡，民進黨用惡意罷免的方式，讓基隆市府無法好好做事，過去18個月民進黨排山倒海惡意抹黑，國民黨聽到基隆市民心聲 ，最大的願望就是讓謝國樑在未來好好做事。

凌濤續指，過去民進黨可以說是鋪天蓋地排山倒海各種惡意抹黑、挑毛病，但是謝國樑還是在上任這18個月內，推出了高達20至30項的政績，把過去前基隆市長林右昌的「五大爛尾」好好地收拾，這就是面對基隆市民對他托付最負責任的態度。

凌濤說，面對民進黨介入惡意罷免的行動，國民黨將組成「守護基隆小組」，小組裡包括立法院國民黨團、基隆市議會黨團、黨中央以及基隆市政府，四方聯盟會一起正面迎擊所有民進黨惡意攻擊，還給基隆一個乾淨市政空間。

凌濤強調，接下來整體的主軸就是「護基隆、反惡罷」行動，相關反制行動都在研議中，其中一項就是針對罷免基隆市議會議長童子瑋，如果民進黨持續惡意罷免，在全台灣掀起非常惡質的政治環境，絕對會引起台灣民眾民意最深刻的反抗。