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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

梁文傑稱兩岸實質是兩國　馬辦重申一中憲法：陸委會可以廢了

▲▼馬英九基金會執行長蕭旭岑 記者會 宣布馬英九將帶學生團赴大陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲馬英九基金會執行長蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

陸委會副主委梁文傑今（1日）表示，若不把大陸當一個國家，視而不見是「很荒謬的事」，除了憲法，在其他法律制度，我國一切都把對方當國家，要叫「兩岸」或叫「中華民國和中華人民共和國」都好，實質就是兩個國家，對大陸而言，華獨和台獨是一樣的。據此，馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，梁文傑是陸委會副主委，如果把中國大陸當成另一個國家，陸委會就失去存在的理由，建議梁主動辭職，賴總統也可以裁撤陸委會，不要再尸位素餐，浪費納稅人的錢。

蕭旭岑說，中華民國憲法規定的很清楚，台灣和大陸同屬一個國家，我們是一中憲法，兩岸是統一前的特殊狀態，他無法接受政務官一手拿人民的稅金，轉頭就把憲法條文棄如敝屣，連自己的單位存在的價值都不尊重。

蕭旭岑表示，華獨是沒有意義的名詞，賴政府不要牽拖，把不支持台獨的人和走台獨路線的賴政府混為一談。中華民國憲法反對的是台獨，台獨危害兩岸安全，抵觸台灣人的利益，真愛台灣的人應該要唾棄台獨路線，不要再扯東扯西。

蕭旭岑強調，九二共識是保護兩岸關係的搖籃，如果不想講這四個字，就直接談中華民國憲法的「一中原則」。他無法理解，也不能接受掌握行政權力與話語權的人士，完全避談中華民國憲法的規定，只用似是而非的言論，來混淆民眾的視聽。

蕭旭岑指出，憲法是國家根本大法，賴清德總統對著憲法宣誓就職後，馬上就公開說出違憲的「新兩國論」，還刻意連講四次，置台灣人安危不顧，只會指責大陸反應過度，有助於解決當前危機嗎？

蕭旭岑續指，賴清德以及賴政府官員，不斷拿馬前總統背書，非常奇怪，馬前總統八年任內，備戰但不求戰，也不引戰。什麼都要拿馬英九背書，怎麽不學馬英九的一中原則與九二共識，還一直搞台獨？
 

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