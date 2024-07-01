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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／藍營54.0%反感度第一　白營好感度增加3.1個百分點

▲▼藍綠白三黨主席。（合成圖／ETtoday資料照）

▲藍綠白三黨主席。（合成圖／ETtoday資料照）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任滿月，「國會改革爭議」引起的朝野對立並未消停，反而更加嚴重。對此，《美麗島電子報》今（1日）針對「三黨好感度」進行民調，結果顯示，民進黨有49.2%好感、40.9%反感；國民黨有34.4%好感、54.0%反感，其反感度是三黨之最；至於民眾黨，有34.7%有好感，相較於上月增加3.1個百分點，但仍有50.5%人對民眾黨反感。

三黨好感度分析

《美麗島電子報》指出，就民眾6月對「執政的民進黨」好感度調查，結果顯示，49.2%對民進黨有好感，其中14.6%很有好感、34.6%有些好感，比上月增加3.1個百分點，另有40.9%對民進黨反感，其中21.3%很反感、19.6%有些反感，比上月減少4.1個百分點，未明確回答的有9.9%。變動皆在抽樣誤差範圍內，民眾6月對執政的民進黨印象評價大致上仍呈現分歧。

至於對「最大在野黨國民黨」的好感度，結果顯示，34.4%對國民黨有好感，其中4.0%很有好感、30.4%有些好感，比上月增加1.5個百分點，另有54.0%對國民黨反感，其中25.7%很反感、28.3%有些反感，比上月減少3.3個百分點，未明確回答的有11.6%。變動皆在抽樣誤差範圍內，民眾6月對國民黨的印象評價仍超過半數給予負評。

而在民眾黨方面，34.7%對民眾黨有好感，其中4.5%很有好感、30.2%有些好感，比上月增加3.1個百分點，另有50.5%對民眾黨反感，其中28.8%很反感、21.7%有些反感，比上月減少3.2個百分點，未明確回答有14.8%。變動雖在抽樣誤差範圍內，民眾6月對民眾黨的印象評價，是上半年第3度超過5成表示反感。

▼美麗島電子報民調調查結果。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

▲▼美麗島電子報民調調查結果。（圖／美麗島民調提供）

▼美麗島電子報民調「民眾黨好感度」結果。

▲▼▼美麗島電子報民調調查結果。（圖／美麗島民調提供）

總統賴清德、行政院長卓榮泰滿意度分析

《美麗島電子報》指出，就民眾6月對「總統賴清德執政」整體表現調查，結果顯示，47.6%滿意執政表現，其中13.5%很滿意、34.1%還算滿意，比上月增加2.4個百分點，另有34.7%不滿意，其中16.4%很不滿意、18.3%有點不滿意，比上月陡增9.4個百分點，未明確回答的有17.7%。

對照過去調查，可看出對賴清德執政，原本觀望未表態的民眾有11.8%，在執政1個月後已有評價，「轉向不滿意的明顯多於滿意」，前者占8成。

▼美麗島電子報民調「賴總統執政滿意度」結果。

▲▼▼美麗島電子報民調調查結果。（圖／美麗島民調提供）

《美麗島電子報》指出，就民眾6月對「行政院長卓榮泰施政」整體表現調查。結果顯示，38.6%滿意表現，其中11.0%很滿意、27.6%還算滿意，比上月陡增6.9個百分點，另有29.9%不滿意，其中13.0%很不滿意、16.9%有點不滿意，比上月暴增11.1個百分點，未明確回答的有31.5%。

對照過去調查，可看出對卓院長施政，原本觀望未表態的民眾有18.1%，在施政1個月後已有評價，「轉向不滿意的多於滿意」，前者占6成1。

▼美麗島電子報民調「行政院長卓榮泰施政滿意度」結果。

▲▼▼美麗島電子報民調調查結果。（圖／美麗島民調提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2024年6月25至27日，調查範圍為全國22縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法：由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI），採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，本案在CATI系統的住宅電話資料庫中以「等比分層隨機抽樣」（proportionate stratified random sampling）抽出電話門號後再進行隨機跳號（random-digit-dial,RDD）處理，替換各筆電話門號末2碼以觸及未登錄的住宅電話。行動電話抽樣架構則依數位發展部最新公布的「行動通信號碼核配現況」編碼字首（即前5碼），先按各行動通訊業者用戶數占比計算各別應抽取的行動電話筆數，再平均分配行動電話筆數予各該業者的所有編碼字首，對其後5碼（即業者識別碼末碼＋用戶號碼4碼）隨機跳號處理再進行撥號訪問。成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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