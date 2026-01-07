F-16飛官辛柏毅墜海失聯！海巡派3艦及6艇　管碧玲：鍥而不捨搜救

記者陳家祥／台北報導

空軍花蓮基地一架F-16單座戰機6日晚間進行例行訓練時，飛行員辛上尉在花蓮外海跳傘意外。國防部、內政部及海巡署等單位漏夜搜救，海巡署今（7日）表示，目前已累計派遣3艦及6艇於事故海域持續搜尋，並施放共計4顆 SLDMB 海難搜救測流浮標，持續配合國防部全力進行搜救作業。

空軍司令部昨晚間表示，花蓮基地乙架 F-16單座戰機，機號6700，晚間6時17分由飛行官辛姓上尉駕機起飛執行例行性訓練任務，7時29分於花蓮縣豐濱鄉東面10海浬疑似跳傘，空軍隨即成立應變中心，展開搜尋行動。

空軍指出，辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611小時，F16V的機種總時數則有371小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間則是5447小時。

海委會主委管碧玲表示，大家心繫的辛飛官，搜尋到現在，仍未發現，國軍、國搜系統鍥而不捨在運作中。海巡弟兄在海上搜尋一夜，希望白天視線改善，能有助於尋獲。昨日各界紛紛集氣，一起為辛飛官祈禱，有民間貨輪、漁船、商用飛機，都想盡一份心力，「我們繼續努力，願一切平安，希望把飛官救回來」。

▲海巡署派出3 艦6艇6日晚間徹夜搜救。（圖／海巡東部分署提供）

