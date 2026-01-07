　
社會 社會焦點 保障人權

醉漢跨年夜開4槍傷2人竟被放走　檢抗告成功！法院裁定羈押

▲▼高雄跨年夜槍響！現場拉封鎖線採證中。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄跨年夜槍響，造成2人受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄跨年夜驚傳血腥槍擊，三民區金獅湖附近去年12月31日深夜11點多，一名背負多項前科的50歲劉姓男子，酒後情緒失控，只因不滿路人放鞭炮太吵，掏出改造手槍朝人群連開4槍，造成1男胸口、小腿中彈倒地，1女手指濺血，現場宛如戰場；沒想到劉嫌被捕後，檢方聲押竟遭法官裁定無保請回，雄檢火速提出抗告，高分院撤銷原裁定發回，高雄地院審理後，也裁定將劉男羈押禁見。

警方調查，劉男當晚喝得爛醉，搭車前往天祥一路、鼎金後巷口找女友，下車後聽見田姓男子、黃姓女子等7人嬉鬧放鞭炮，當場上前制止，雙方爆發口角。劉男情緒瞬間失控，亮出改造手槍，對準人群扣下扳機連轟4槍，冷血程度令人膽寒。

▲高雄跨年前一刻發生槍擊，一名男子遭逮捕。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄跨年夜槍響，造成2人受傷。（圖／記者吳奕靖攝）

劉男開槍導致47歲田男胸部、小腿中彈，當場倒臥血泊，一度命危；47歲黃女右手食指遭子彈劃過，血流不止，2人緊急送醫搶救，所幸撿回一命。劉男疑因酒醉來不及逃逸，被趕抵的優勢警力當場壓制逮捕，警方依殺人未遂、違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌移送法辦。

更誇張的是，劉男不僅有詐欺、毀損、傷害等前科，面對訊問仍辯稱「只是嫌吵、沒有要殺人」，還推稱槍枝是亡友寄放。檢方認為其犯嫌重大，向法院聲請羈押，未料法官卻以「人未逃逸、槍枝已尋獲、坦承犯行」等理由，裁定無保請回。

高雄地檢署認為法院裁定仍有違誤，補強相關事證後，火速提出抗告，高雄高分院撤銷原交保裁定發回，高雄地院重新審理後，裁定將劉男羈押禁見。

01/05 全台詐欺最新數據

