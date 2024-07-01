大園區公所講客夏令營　結合廉潔意識精彩登場

▲大園區公所講客夏令營。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大園區公所為推廣客語能力，營造友善客語活力環境，規劃「113年大園區講客暑期夏令營」，即日起至5日為期5天。大園區長余誌松期許學員們，在活動中，「快樂學客語，FUN心講客話」。

余區長表示，大園區公所積極推動客家文化傳承、客語教育向下紮根相關活動，本次夏令營是以「親近客家文化、從生活客語開始」為主題，安排多元化的課程內容，透過桌遊、繪本、參訪農場、篆寫書法、體驗DIY筆筒等方式，讓小學生體驗感受優質的客家語言及文化，進而發現、認同客家，提升客語使用能力，俾使客家語言文化永續發展，也讓這個暑期假期增添客家文化氣息，實屬難得生活體驗。

活動中，邀請桃園市政府政風處預防科長許聖賢與客語薪傳師合作，結合廉政志工表演《熊好的桃花源》廉潔繪本有聲書，用客語向學子傳達正確廉政知能及實踐品德教育，另引導學員參加廉潔桌遊「廉仔園工程」，期待透過桌遊寓教於樂的特性，在遊戲中自然地學習和體會廉潔價值觀。

大園區公所人文課長張家銘也表示，本次活動帶領學員參觀多元化陽農休閒農場，以客語結合食農教育；另外透過手作課程，讓學員發揮創意，製作客家特色飾品或小物，也會研習中國傳統書法之韻、吟唱客家歌謠，活動非常精彩充實，讓學員體驗客家文化之美。