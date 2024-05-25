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暑假僅2梯次！鯨夏洄瀾」夏令營名額有限　報名要快

▲▼「鯨夏洄瀾」夏令營暑假就2梯次，是適合親子體驗海洋的活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼「鯨夏洄瀾」夏令營暑假就2梯次，是適合親子體驗海洋的活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港務分公司為推廣海洋環境教育及振興觀光經濟，讓民眾更親近海洋，瞭解海港相關作業及認識當地特色漁業，今年特別在7月20日及8月3日推出吸引親子共遊的「鯨夏洄瀾」海港夏令營活動，除讓父母親與孩子們一起探索花蓮港獨特的魅力，從花蓮港觀光遊憩碼頭出海賞鯨豚及由海上介紹七星潭定置漁場，提供親子間體驗來自海洋的感動，也留下一個別具意義的暑假回憶。

花蓮港務分公司近幾年推出的一系列主題海港夏令營，主打親子攜手參加來認識海洋，活動內容豐富多元且均深受好評，今年主題為海洋環境教育及環境永續，結合取得環境部環境教育場所認證的洄遊吧（FISH BAR）共同推出一系列活動課程，除參觀全台唯一以船艙造型設計的港史館，讓參加民眾踏入花蓮港的時光隧道，以實境互動瞭解國際商港軟、硬體設施；並藉由監控中心說明港區裝卸運作與綠色港口措施。加上結合深耕七星潭的洄游吧（FISH BAR），以食魚教育及海洋永續為核心，帶領活動民眾認識一隻魚從大海到餐桌的過程，也由認識台灣東部常見漁具漁法及洄游明星，教導如何挑選永續海鮮。

▲▼「鯨夏洄瀾」夏令營暑假就2梯次，是適合親子體驗海洋的活動。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

夏令營另安排自花蓮港觀光遊憩碼頭出港賞鯨豚，飽覽海洋生態，並由專業解說人員介紹各種鯨豚種類，在七星潭海域就近觀察定置漁場及以不同角度欣賞世界級的觀光海岸-美麗的「花蓮七星潭海灣」。今年「鯨夏洄瀾」海港夏令營活動將於7月20日及8月3日各辦理1梯次，名額有限，歡迎有興趣的家長及學童搶先報名參加https://reurl.cc/6vdmK5。

花蓮港務分公司表示，為落實企業永續發展（SDGs）指標，近年來致力於推廣海洋教育及綠色港口，希望透過暑假舉辦以環境教育為主體的夏令營活動，加深民眾對海洋資源永續利用及保護海洋生態認知，也為花蓮港帶來更多的人潮，在振興花蓮地區觀光發展盡一份力，讓每一位民眾都能對海洋文化有更深刻的認識，進而更親近海洋。

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