手刀搶報！2024新北濕地夏令營6／11開放報名

▲2024新北濕地夏令營6月11日開放報名。（圖／新北市高灘處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2024新北濕地夏令營」即將於6月11日上午11點開放報名，新北市政府高灘地工程管理處邀請國小四、五、六年級的同學們，暑假期間一同來場濕地奇遇記，離開城市來到大漢溪畔，感受河堤外的美麗風光，也認識人工濕地的污水淨化功能與豐富生態。濕地夏令營共舉辦四梯次兩日不過夜營隊活動，每梯次招收30名學員，快來報名一起水水FUN暑假。

高灘處長張修銘表示，為了讓新北學童從小札根環境教育，自2014年起於每年暑假期間舉辦濕地夏令營活動，迄今已達10年，並且不斷更新營隊課程內容，期望來參加濕地夏令營的小朋友，都能成為未來的濕地小尖兵。

張修銘說，今年的新北濕地夏令營除了主軸維持認識人工濕地淨化水質功能，以及參觀有防洪功能的重要水利設施抽水站之外，也特別規劃要帶夏令營的學員到樹林垃圾焚化廠，探索生活中產生的垃圾去向何處？應該如何做好垃圾減量，也減輕地球的負擔。還要帶學員乘船進行淡水河藍色公路體驗，欣賞河道兩岸城市風光，聆聽屬於淡水河的人文歷史故事。

同樣是環教場所的合作夥伴樹林垃圾焚化廠非常期待透過夏令營團康體驗活動，使學員進一步了解源頭減量、垃圾正確分類及資源再利用等友善環境行為對於自然生態與環境共存的重要性，進而落實探索、體驗、關愛、守護地球的環境教育行動。

有趣又好玩的新北濕地夏令營即將在暑假期間熱烈展開，7月9-10日、13-14日、16-17日及20-21日，共舉辦4梯次兩日不過夜營隊活動報名自6月11日上午11點開始，網址：https://forms.gle/BGEqP8kzhUwvubmWA。如對活動有任何問題，請洽詢大漢溪濕地生態廊道服務中心：02-2250-5958阮先生。