富士山登山季開始！入山先交2000日圓　管制措施正式上路

▲富士山被視為日本的象徵。（示意圖／CFP）



文／中央社

日本富士山靠山梨縣側的吉田口登山步道今天起開放，也象徵著夏天登山季開始。縣府今年首度祭出限制單日入山人數及開徵「通行費」等措施，希望解決「觀光公害」問題。

法新社報導，鑒於近年登山客持續增加，山梨縣政府從今天起限制從吉田口登山步道攀登富士山的人數，單日登山上限人數4000人，及徵收每人2000日圓（約新台幣400元）「通行費」等措施。

山梨縣官方擔憂登山客安全以及日本第一高峰的環境被破壞，今年的新措施也包含導入線上預約系統。

1名登山客約希（Chetna Joshi）在富士山5合目告訴法新社，「我真的很喜歡這個措施的立意，因為你尊重這座山，你就必須限制人數。」富士山5合目是許多登山客攀登富士山的起點，民眾搭車即可抵達。

約希是47歲的印度登山客，他認為富士山近年的登山客擁擠程度，堪比在聖母峰頂峰人滿為患的「交通阻塞」狀況。

儘管今天出現強風與綿綿細雨讓登山客難以攻頂，約希表示，走在登山步道仍然是一次「很棒的經歷」。

大量遊客在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情過後湧入日本，其中有許多人希望一睹富士山風采或攀登富士山。

儘管富士山一年之中大多時間都有積雪，但是仍在每年7月至9月的登山季吸引超過22萬名遊客，其中不少人連夜跋涉，前往標高3776公尺的山頂觀看日出。

有些人睡在登山步道上或隨地生火取暖，有些人則試圖不休息完成健行，結果因此生病或受傷。

●「瘋狂的冒險」

富士山4條登山步道中，除了吉田口登山步道位在山梨縣內，其他3條均在靜岡縣境內。而靜岡縣內的登山步道，尚未向登山客收取「通行費」。不過，約6成登山客都集中在從東京過去相對較方便的吉田口登山步道。

日本媒體每年夏天均會報導遊客以不充分的裝備攀登富士山。

山梨縣知事長崎幸太郎曾表示，「新措施是為了優先保護（遊客的）安危。」

根據日媒報導，4具遺體上週在富士山頂附近被人發現。而這則消息也提醒大眾登山面臨的危險。

1名美國登山客庫拉（Geoffrey Kula）告訴法新社，「我個人認為我準備過度」，「我看了天氣預報，準備好幾套服裝，以防衣服濕掉或遇到其他類似狀況」，好像在面對一場「瘋狂的冒險」。

● 外國遊客湧入日本

日本從1964年開始調查訪日外國客，今年3月首次出現單月破300萬人盛況，而且至5月，外國客人數連續3個月突破300萬。

日本官方希望在2030年左右，吸引6000萬外國遊客。而隨著COVID-19疫情緩和，日本2022年10月鬆綁邊境管制措施，觀光復甦，2023年逾2500萬人次訪日。

民眾從東京市中心搭乘約2小時的鐵路即可抵達富士山，且能在方圓數公里內看到日本第一高峰。

富士山被視為日本的象徵，被融入到無數藝術作品之中，其中包含日本知名浮世繪畫家葛飾北齋的作品「富嶽三十六景：神奈川沖浪裏」。

而日本以外的觀光勝地如義大利威尼斯，近期已經祭出新的收費措施，在特定日期造訪的一日遊觀光客徵收入城費，希望緩解「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

日本山梨縣富士河口湖町公所今年5月派員到當地一間便利商店附近架設黑幕。這間便利商店已經成為遊客拍攝富士山的打卡熱點，富士河口湖町公所希望藉此讓爭相拍照的遊客打退堂鼓。

當地居民已經受夠大多是外國觀光客為了捕捉富士山的畫面出現各種脫序行為，像是亂丟垃圾、擅闖民宅、無視交通規則等。

而日本其他城市像是京都，今年5月也開始採取相關措施因應「觀光公害」，在一條私有道路「小袖小路」外設置禁止進入看板，以防外國遊客騷擾追逐藝妓及舞妓。