吃小林製藥「毒紅麴」！　超過85%患者腎功能至今未恢復

▲小林製藥紅麴疑似還有76人因此死亡，且未通報政府。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本小林製藥旗下紅麴保健品發生食安風波，問題產品部份批次被驗出含有劇毒「軟毛青黴酸」，確定造成5死，另有76人同樣疑似因服用紅麴保健品死亡。日本腎臟學會公布最新數據顯示，約100人在服用該保健品後腎臟功能受損，其中有超過8成至今仍未恢復。

根據《讀賣新聞》報導，日本腎臟學會30日在橫濱市舉行學術總會，並發表了一項報告。報告顯示，在約100名服用紅麴保健品後罹患腎臟疾病的患者中，有超過8成的腎功能至今未能恢復正常。

日本腎臟學會3月至5月收集了全國各地醫師提供的206名患者的症狀和治療資料，並對其中105名患者的腎功能數據進行了分析。結果顯示，即使接受治療，有85.7%患者（90人）的腎功能數值仍低於正常水準。儘管部分患者在治療初期有所好轉，但大多數人最終無法恢復至正常狀態。

日本腎臟學會副理事長、大阪大學腎臟內科教授猪阪善隆指出，「多數患者仍患有慢性腎臟疾病。」

此外，日本腎臟學會在總會中也針對5名死者的其中1人進行報告。該名90多歲的女性早在2023年3月以前就開始服用小林製藥的紅麴保健品，並在2023年12月出現發燒、倦怠等症狀，到醫院就診後，被診斷為腎功能下降，隨即住院。

不久後，她的病情惡化為肌少症，全身肌力開始下降，最終在2024年2月因併發尿路感染去世。猪阪教授表示，「雖然保健品不是直接死因，但可以說是保健品的相關死亡案例。」