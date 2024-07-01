快訊／暑假赴日注意！京都迎「警報級暴雨」　JR多列車確定停駛

記者王佩翊／編譯
梅雨鋒面1日停滯於日本近畿地區，導致西日本受到暴雨籠罩，福岡縣、山口縣淹水，京都至2日前將迎來警報級大雨，而滋賀縣也發生土石坍方。JR西日本受到大雨影響多班列車與多個區間全面停駛。
京都地方氣象台提醒，京都府整體7月1日凌晨至7月2日期間可能發生土石災害、低窪地區淹水、龍捲風及強烈雷雨。根據氣象台預測，梅雨鋒面從日本海向本州南下，為京都地區帶來南方的溫暖潮濕空氣，使得天氣狀況極不穩定。
根據鋒面發展情況，可能會出現「警報級的大雨」，最強雨勢預計出現在1日清晨到上午，而這段時間正值通勤時間，民眾需特別注意。
大雨警報☔️????— こたまめ????そぼろ (@kotamame10) June 30, 2024
被害ありませんように…????
お留守番????心配だなぁ…????
⚠️音に注意お願いします????⚠️ pic.twitter.com/IM4SZSF2j4
氣象台在1日早晨再次發出大雨和強風、雷擊等警示訊息，並呼籲京都府居民應小心到2日晚間可能發生的土石災害、淹水、龍捲風及強烈雷雨。預計雨勢在2日會迎來2次高峰，降雨量也會暴增。
氣象台表示，梅雨鋒面1日持續滯留於近畿地區，午後雨勢增強。鋒面活動在晚間會減弱，天氣會暫時平穩，但預計2日早晨至傍晚將再度迎來強降雨。
大雨警報！大雨洪水警報！緊急速報！— のんびり (@nonbirimanabo) July 1, 2024
広範囲で激しい雨が予想され、土砂災害や河川の増水に厳重警戒が必要！仕事休みや学校休みの人も油断しないで下さい！前触れ現象（濁った水など）に注意し、すぐに避難を！高波や強風にも警戒を！河川の様子を見に行かないでください。
pic.twitter.com/TWkWVXNHlH
受到大雨影響， JR西日本1日也宣布多班列車全線、部分區間停駛。而滋賀縣米原市稍早發生土石坍方，土石吞噬了一條縣道以及一間住宅，所幸屋主當時外出，因此無人傷亡。
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