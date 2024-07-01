快訊／暑假赴日注意！京都迎「警報級暴雨」　JR多列車確定停駛

記者王佩翊／編譯

梅雨鋒面1日停滯於日本近畿地區，導致西日本受到暴雨籠罩，福岡縣、山口縣淹水，京都至2日前將迎來警報級大雨，而滋賀縣也發生土石坍方。JR西日本受到大雨影響多班列車與多個區間全面停駛。

京都地方氣象台提醒，京都府整體7月1日凌晨至7月2日期間可能發生土石災害、低窪地區淹水、龍捲風及強烈雷雨。根據氣象台預測，梅雨鋒面從日本海向本州南下，為京都地區帶來南方的溫暖潮濕空氣，使得天氣狀況極不穩定。

根據鋒面發展情況，可能會出現「警報級的大雨」，最強雨勢預計出現在1日清晨到上午，而這段時間正值通勤時間，民眾需特別注意。

氣象台在1日早晨再次發出大雨和強風、雷擊等警示訊息，並呼籲京都府居民應小心到2日晚間可能發生的土石災害、淹水、龍捲風及強烈雷雨。預計雨勢在2日會迎來2次高峰，降雨量也會暴增。

氣象台表示，梅雨鋒面1日持續滯留於近畿地區，午後雨勢增強。鋒面活動在晚間會減弱，天氣會暫時平穩，但預計2日早晨至傍晚將再度迎來強降雨。

受到大雨影響， JR西日本1日也宣布多班列車全線、部分區間停駛。而滋賀縣米原市稍早發生土石坍方，土石吞噬了一條縣道以及一間住宅，所幸屋主當時外出，因此無人傷亡。