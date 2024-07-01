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北韓今射2枚飛彈挑釁！　南韓：1枚疑「 空中爆炸」墜落平壤東部

▲▼南韓軍方公開前線部隊監控設備所拍攝到的北韓飛彈發射影像。（圖／南韓聯合參謀本部）

▲ 北韓6月26日也曾射彈，南韓軍方公布影片。（圖／南韓聯合參謀本部）

記者陳宛貞／編譯

北韓1日凌晨發射2枚彈道飛彈，南韓軍方分析，其中一枚疑似發射失敗，僅飛行120公里，可能在空中爆炸後墜落在平壤東部內陸，並再度譴責北韓威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部1日說明，軍方偵測到北韓分別於凌晨5時5分及15分，於黃海南道長淵一帶向東北方發射2枚彈道飛彈，第一枚飛行逾600公里，第二枚飛行逾120公里，與美日共享情報的同時也正與美方合作進行精密分析。

聯參強調，「北韓射彈是嚴重威脅韓半島和平穩定的挑釁行為」，「我軍將在穩固的韓美聯合防衛態勢下，密切關注北韓各種活動，並維持壓倒性應對任何挑釁的能力和狀態」。

韓軍推測，北韓1日發射的2枚都是平壤稱為「地對地戰術彈道飛彈」的火星11型（KN-23）短程彈道飛彈（SRBM），去年3月14日也曾在長淵發射2枚，射程均約610公里，而1日試射的地點、飛行距離、目標都和當時相同，且一次試射2種不同飛彈的可能性很小，因此其中一枚射程較短，可能代表發射失敗。

聯參公報室長李成俊（이성준，音譯）在國防部例行記者會上指出，北韓第一枚飛彈正常飛行600多公里，但第二枚可能在發射初期出現異狀，若在不正常飛行過程中爆炸，殘骸可能落在內陸。

聯參相關人士透露，第二枚飛行120多公里後在雷達上消失，因此很難查出準確掉落地點，但「我認為很可能飛往平壤方向」，而發射地點長淵東北方120公里處就是平壤東部。

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