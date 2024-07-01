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趙少康籲嚴查「拆樑」連署　防基隆市民成「罷免人頭」

▲▼趙少康呼籲，嚴查「拆樑」連署。（圖／趙少康臉書）

▲趙少康呼籲嚴查「拆樑」連署。（圖／趙少康臉書）

實習記者歐承翰／台北報導

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，目前第二階段已達標，預計本週將送件審查。前中廣董事長趙少康1日透過臉書發文質疑，罷免連署過程草率，且存在規則漏洞，應該多一道確認手續，避免基隆市民成為「罷免人頭」。

趙少康表示，至今仍想不通謝國樑市長犯了什麼錯需要被罷免。他提到，當年罷免韓國瑜還能說他任期未滿就選總統，背棄高雄人，但是謝國樑上任以來認真基隆市政，東岸廣場一案勝訴，證明他堅定守護基隆資產，送電動機車的競選政見也在努力落實中。

趙少康認為，既然找不到應該被罷免的理由，就只剩政治鬥爭可以解釋，且罷免連署跟正副總統或公投連署不同，不需要繳交身分證影本，只要填了表格、簽名蓋章就完成，至於蓋章的是不是本人？成千上萬份連署書，太難一一查證。

「民意不能被冒用！」趙少康說，柯文哲主席也質疑罷免連署的規則有問題，應該檢討，所以請基隆選委會透過抽樣，打電話確認連署名單的真實性，如果「冒名連署」的比例過高，就有進一步擴大抽樣的需要，才能盡量抓出被冒名的連署書，呈現真實民意。

趙少康指出，民主選舉的機制就是定期改選，才能檢驗政治人物表現，但是民進黨輸了就翻桌，想奧步搞「大罷免時代」，目的就是希望在立法院一搏，扳回少數局面，一旦基隆市長罷免案過關，後續朝野將冤冤相報無寧日，絕非國家之福。

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