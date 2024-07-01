揭郭國文、賴瑞隆也曾要提高罷免門檻　國民黨團轟「雙重標準」

▲國民黨團痛批民進黨一再搞雙標。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院日前針對國會改革相關法案提出覆議吞敗，民進黨緊接著又喊出聲請釋憲、暫時處分，更開啟「大罷免時代」，然根據選罷法規定，立委須在就職一年後才可被罷免，因此基隆市長謝國樑罷免案一夕之間成為綠營的主攻目標。對此，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷今（1日）痛批，民進黨立委也曾提出相同修法方向，「又在搞雙重標準！」

洪孟楷強調，制度都可以討論，討論的過程有公聽會，召集專家學者來了解大家意見，而立委做論述表達，這才是負責任的態度，「我們並沒有說，一定有什麼樣的意見」，但卻被民進黨團帶風向，說國民黨要調高罷免門檻，這不是事實，國民黨立委許宇甄提出的修法版本，是「罷免票數要比當選票數高」，法案說明案由講很清楚。

洪孟楷續指，其實國民黨並非第一個提出修《選罷法》的人，第十屆有3位民進黨立委，都分別提出要修《選罷法》第90條，且修法方向一樣，「罷免票數高於當選票數」，質疑民進黨是難道邏輯錯亂？還是選罷法又在搞雙重標準？只有綠能才可以？

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

洪孟楷細數，包括時任民進黨立委湯蕙禎，現任民進黨立委郭國文、賴瑞隆，都曾提出要修《選罷法》第90條，避免「高票當選、低票罷免」，罷免制度一再遭到濫用。洪提到，修法版本方向一模一樣，如果制度有缺失漏洞大家來討論，而不是淪政治意識形態，而非民進黨提出就是好棒棒，但國民黨提高門檻就等於要保護自己。

藍委王鴻薇則說，許宇甄提出《選罷法》修正，並在內政委員會討論，都是正常合法的民主立法程序，民進黨卻還是能鋪天蓋地的冷嘲熱諷，既然民進黨現在集體失憶，就要幫忙喚回民進黨的記憶。

王鴻薇表示，前民進黨發言人劉康彥曾提出，罷免前立委陳柏惟票數只有7萬多票，相較她當選時有11萬票，明顯制度矛盾，朝野政黨應該正視這個問題；前立委、內政部長劉世芳也曾說，《選罷法》投票通過門檻都有討論空間，應該要提出修法；柯建銘也說過「選罷法是該修的時候了」。

王鴻薇批，現在民進黨輸不起，想要展開遍地烽火罷免，難道腦袋、記憶都改變了嗎？，有關罷免制度討論，應該是公開跨黨派，民進黨不要扣帽子，且不管何時通過，跟謝國樑一點關係都沒有，民團附和民進黨側翼，錯誤解讀選罷法修正是因為謝國樑，就是不折不扣的造謠。