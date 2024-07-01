國民黨「固樑」動員令！蔣萬安：若謝國樑有需要　我願給予協助

▲蔣萬安出席「台北健康養成記，加碼項目送給你」 2024年慢性病防治宣導活動開跑。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

基隆公民團體發起罷免國民黨基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，國民黨主席朱立倫急下「固樑」動員令，親自前往基隆力挺謝國樑，黨中央也設專案小組，預計1日下午在黨中央開會共商戰術，謝國樑本人也將出席。面對未來會不會幫謝國樑站台，蔣萬安稱，只要謝有需要，都願意給予協助。

蔣萬安1日上午出席2024年慢性病防治宣導活動，會前接受媒體訪問。針對謝國樑今下午要去黨中央商討罷免對策，蔣萬安表示，在過去這段期間，謝國樑率領的市府團隊，對於基隆各項市政推動，自己看到得到基隆市民的肯定，同時也確實有許多政策是將基隆往好的方面來改變，「如果只是為了罷免而罷免的政治操作，其實對民主是有傷害的。」

至於國民黨團想修《選罷法》調高罷免門檻，民進黨團總召柯建銘認為，可能使民意反彈，等同是把謝國樑送上斷頭台？蔣萬安重申，謝國樑這段期間的市政推動，將基隆往好的方面來改變，「我也相信他會持續帶領基隆市府團隊往前邁進」。

蔣萬安強調，為罷免而罷免的政治操作，不只是會造成社會的動盪，其實對民主也是一種傷害，「尊重選舉結果，也是民主精神非常重要的一環，接下來謝國樑如果有任何需要，我都會願意來給予他支持」。

媒體追問，會不會去幫謝國樑站台？蔣萬安說，只要謝國樑有需要，「我們都很願意給予他協助」。

被問到是否支持修《選罷法》？蔣萬安回應，國民黨團、民進黨團、民眾黨團會在立法院進行，應該要審慎的來溝通、討論、交換意見。