　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨「固樑」動員令！蔣萬安：若謝國樑有需要　我願給予協助

▲▼蔣萬安出席「台北健康養成記，加碼項目送給你」 2024年慢性病防治宣導活動開跑。（圖／記者陳家豪攝）

▲蔣萬安出席「台北健康養成記，加碼項目送給你」 2024年慢性病防治宣導活動開跑。（圖／記者陳家豪攝）

記者袁茵／台北報導

基隆公民團體發起罷免國民黨基隆市長謝國樑，第二階段連署門檻已達標，國民黨主席朱立倫急下「固樑」動員令，親自前往基隆力挺謝國樑，黨中央也設專案小組，預計1日下午在黨中央開會共商戰術，謝國樑本人也將出席。面對未來會不會幫謝國樑站台，蔣萬安稱，只要謝有需要，都願意給予協助。

蔣萬安1日上午出席2024年慢性病防治宣導活動，會前接受媒體訪問。針對謝國樑今下午要去黨中央商討罷免對策，蔣萬安表示，在過去這段期間，謝國樑率領的市府團隊，對於基隆各項市政推動，自己看到得到基隆市民的肯定，同時也確實有許多政策是將基隆往好的方面來改變，「如果只是為了罷免而罷免的政治操作，其實對民主是有傷害的。」

至於國民黨團想修《選罷法》調高罷免門檻，民進黨團總召柯建銘認為，可能使民意反彈，等同是把謝國樑送上斷頭台？蔣萬安重申，謝國樑這段期間的市政推動，將基隆往好的方面來改變，「我也相信他會持續帶領基隆市府團隊往前邁進」。

蔣萬安強調，為罷免而罷免的政治操作，不只是會造成社會的動盪，其實對民主也是一種傷害，「尊重選舉結果，也是民主精神非常重要的一環，接下來謝國樑如果有任何需要，我都會願意來給予他支持」。

媒體追問，會不會去幫謝國樑站台？蔣萬安說，只要謝國樑有需要，「我們都很願意給予他協助」。

被問到是否支持修《選罷法》？蔣萬安回應，國民黨團、民進黨團、民眾黨團會在立法院進行，應該要審慎的來溝通、討論、交換意見。

ET快訊
BMW敞篷哥載短裙妹囧了！違停通化夜市火燒車
老司機才知！「移工假日天堂」被抄　熱褲短裙妹傻眼趴地
TOYOTA「油電入門新小車」！油耗32km／L超省油　折合
獨／認識「真的謝金河」也被騙　地產大亨投資1.5億飛了
17歲羽球小將猝死瞬間曝　姊姊淚控「救助不及時」
罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切
穿比基尼吃鍋　五大鍋物享1折

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

揭郭國文、賴瑞隆也曾要提高罷免門檻　國民黨團轟「雙重標準」

藍想提高罷免門檻　柯建銘：是把謝國樑送上斷頭台

「拆樑」第2階段連署估破4萬　謝國樑要大家放心：已做好準備

週四與綠反對藍修《選罷法》　麥玉珍重申：不贊成修法提高罷免門檻

藍控他也提過選罷法修法！　郭國文反轟：這不是自肥是什麼？

無時間表！綠白週四將否決提高罷免門檻修法　洪孟楷稱有共識再推

國民黨「固樑」動員令！蔣萬安：若謝國樑有需要　我願給予協助

7月新制一次看　「花蓮農粉幣」每張250元、自住房屋稅率降為1%

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

代理教師遭職場霸凌輕生　監察院糾正嘉義市府＆嘉北國小

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

熱狗表演麥克風出包「快尿褲子」　封王前算塔羅吐心聲：X！好想拿獎

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

金曲獎杯使用介紹：按摩.練功...跟放著（？）　#星光雲REELS

揭郭國文、賴瑞隆也曾要提高罷免門檻　國民黨團轟「雙重標準」

藍想提高罷免門檻　柯建銘：是把謝國樑送上斷頭台

「拆樑」第2階段連署估破4萬　謝國樑要大家放心：已做好準備

週四與綠反對藍修《選罷法》　麥玉珍重申：不贊成修法提高罷免門檻

藍控他也提過選罷法修法！　郭國文反轟：這不是自肥是什麼？

無時間表！綠白週四將否決提高罷免門檻修法　洪孟楷稱有共識再推

國民黨「固樑」動員令！蔣萬安：若謝國樑有需要　我願給予協助

7月新制一次看　「花蓮農粉幣」每張250元、自住房屋稅率降為1%

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

代理教師遭職場霸凌輕生　監察院糾正嘉義市府＆嘉北國小

讀賣巨人派駐台球探後首位簽約！左投黃錦豪披041號盼養成王牌

百萬女網紅認了「私處感染念珠菌」！宛宛兒：味道兩倍衝擊 男友反應曝

揭郭國文、賴瑞隆也曾要提高罷免門檻　國民黨團轟「雙重標準」

郭彥均曝童年陰影「家人卡債破百萬」！　只辦1張信用卡全因帳單恐懼

「豪大大雞排」西門店收攤　壓垮老闆「2導火線」曝光

都交接完了！她離職後「主管還打電話問問題」　網一面倒：何必呢

流理台排水口「竟長出綠豆芽」！　蔡阿嘎進工作室傻眼：看起來很健康

西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨豪宅、容積率飆933%

賴清德見斷腿虎斑犬「我要領養牠」　被「斑斑」熱情眼神打動

又一外資離場！亞馬遜Kindle電子書店正式退出中國市場

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

政治熱門新聞

房東不能超收電費了！　新版租賃契約7月上路

外傳跟劉寶傑鬧翻　吳子嘉解釋

認養代替購買　賴清德喜迎三腿新家人「斑斑」

「反擴權」進入冷靜期　綠擬新說帖拉長戰線

幕後／白週四與綠否決藍選罷法

分析／綠藉「拆樑」助燃仇恨值　「固樑」成藍營第一防線

趙少康：誰是台獨不是賴清德說了算！　兩岸維持現狀是最好選擇

木柵集應廟出錢出地　與萬芳醫院合作成立木新社區服務站

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

反罷免！國民黨設「固樑」小組　謝國樑明赴黨中央研議策略

國會改革法是綠營版本？　柯建銘轟藍白：請不要文盲

沈伯洋A片說　蔣萬安露靦腆笑

沈伯洋示警看A片「恐被中共掌握個性」　藍委：我到底看了三X

新社群策略？賴清德推手機月曆　大啖西瓜主打消暑感

更多熱門

相關新聞

「拆樑」第2階段連署估破4萬　謝國樑要大家放心：已做好準備

「拆樑」第2階段連署估破4萬　謝國樑要大家放心：已做好準備

基隆市長謝國樑身陷罷免案，國民黨黨主席朱立倫下令黨中央成立「固樑小組」，謝國樑預計今天將赴中央黨部開會研擬戰略。謝國樑今（1日）出席基隆轉運站啟用記者會受訪時要大家放心，一直都有在做準備，下班後會到八德路中央黨部討論近日局勢，很多人關心基隆情況，深深感謝大家，「我們做好一切準備。」

麥玉珍週四與綠反對藍修《選罷法》

麥玉珍週四與綠反對藍修《選罷法》

藍控他也提過選罷法修法！　郭國文反轟：這不是自肥是什麼？

藍控他也提過選罷法修法！　郭國文反轟：這不是自肥是什麼？

無時間表！綠白週四將否決提高罷免門檻修法　洪孟楷：有共識再推

無時間表！綠白週四將否決提高罷免門檻修法　洪孟楷：有共識再推

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

藍綠掀「罷樑熱戰」　吳靜怡預言火燒連環船：藍營縣市都別想跑！

關鍵字：

北市台北市蔣萬安國民黨謝國樑朱立倫罷免

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

公司要求員工輪流掃廁所！老鳥卻都搶著做

金曲獎頻出包！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

嫩妹墮胎2次「不知懷孕20周」！醫痛揭4實例：時代變了

50歲大媽「健身14年」回春！超猛身材曝光

快訊／上班快改道！　國1追撞回堵5公里

西門町「豪大大雞排」無預警停業！　快1個月沒開原因曝

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面