　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

凱特王妃有望在溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

凱特王妃有望於溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

▲凱特王妃（右）去年將溫布頓男單冠軍金盃頒給阿卡拉斯。（翻攝Wimbledon官網）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）6月15日出席慶祝英王官方生日的皇家閱兵儀式，那是她3月宣布罹癌後首度公開露面。有消息指出，溫布頓網球錦標賽會內賽今（1日）開打，凱特王妃身為全英俱樂部贊助人，相當有可能在比賽期間再度亮相，主辦方也表示，希望凱特王妃能到場頒獎，延續美好的傳統。

凱特王妃自2016年接下全英草地網球和門球俱樂部贊助人一職後，每年都會現身溫布頓，並於男單、女單決賽後頒獎，今年溫網會內賽於1日至14日舉行，不過，今年因為凱特王妃的身體狀況，她是否會出席仍是未知數。

根據英國《每日電訊報》報導，全英俱樂部主席黛比傑文斯（Debbie Jevans）受訪表示：「我們希望凱特王妃能以全英俱樂部贊助人身分到場頒獎，但她的健康狀況是首要任務，我們會盡可能給她最大的彈性。」並指出，今年會由誰頒獎，可能要到決賽當天早上才會決定。

凱特王妃有望於溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

▲凱特王妃（前排左起）去年與女兒夏綠蒂公主、兒子喬治王子、丈夫威廉王子一同觀賞溫布頓男單決賽。（翻攝Wimbledon官網）

凱特王妃有望於溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

▲凱特王妃（右）去年在溫網女單決賽，給予亞軍加博一個擁抱。（翻攝X@RoyallyBelle_）

凱特王妃有望於溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

▲已退役的草地球王費德勒（右二）去年重返溫布頓中央球場，與妻子米爾卡（右一）坐在皇家包廂內，凱特王妃（左二）也在場。（翻攝Wimbledon官網）

即便凱特王妃上月15日在閱兵儀式中重返公眾視野，但這不代表她完全恢復王室公作，她在聲明中表示，自己渴望在夏天參加一些公共活動，而她的癌症治療也持續進行，如同走過病痛的癌友們一樣，治療的過程「有好日子也有壞日子」。

事實上，已故伊莉莎白女王從1952年開始一直擔任全英俱樂部贊助人，直到2016年將此職位傳給孫媳婦凱特王妃。熱愛運動的凱特王妃是超級網球迷，2011年與威廉王子結婚後，幾乎年年到溫布頓觀看比賽，她的穿著打扮、舉手投足皆是場邊最美麗的焦點。

去年凱特王妃與威廉王子，以及兒子喬治王子、女兒夏綠蒂公主一起觀看男單決賽，並親自將溫網金盃頒給來自西班牙的阿卡拉斯（Carlos Alcaraz）。另外，在去年溫網女單決賽頒獎，凱特王妃給予屈居亞軍的突尼西亞一姐加博（Ons Jabeur）暖心擁抱，並鼓勵她。今年凱特王妃宣布罹癌後，加博隨即在X平台發文：「殿下，想念您，也想給您一個安慰的擁抱，祝您早日康復。」令人動容。


更多鏡週刊報導
哈利王子獲ESPY年度卓越運動獎　「原因曝光」有意義
泰勒絲男友揭威廉王子真實面　他讚夏綠蒂公主「這舉止」：太可愛
查爾斯三世暗示日天皇「我孫子喜歡寶可夢」　威廉王子表情亮了

ET快訊
快訊／衝撞總統府瞬間曝！賓士男全身名牌　球鞋3.5萬
快訊／雨彈夜襲！7縣市豪大雨特報
女「下身赤裸」痛醒　遭母親男友孫子性侵
快訊／國家警報又響！大雷雨炸台中南投1.5小時
14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作
「覺旅咖啡」沙拉竄出活蟑螂　衛生局查到3項缺失
快訊／下班注意！7縣市大雨特報
快訊／賓士C300衝撞　總統府緊急發聲
快訊／總統府鋼質花台擋下賓士　駕駛身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓化肥短缺！　金正恩傳下令全國「每人上繳10kg糞便」

富士山登山季開始！入山先交2000日圓　管制措施正式上路

北約「逾2萬兵力」駐紮邊境　白俄羅斯控：加劇緊張

凱特王妃有望在溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

烏克蘭挫敗「政變陰謀」逮捕一票人　嫌企圖招攬軍人民兵奪權

亂流事故增加！大韓航空1規定改了　降落前40分鐘「停止客艙服務」

14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作

吃小林製藥「毒紅麴」！　超過85%患者腎功能至今未恢復

激似Lisa！泰國17歲正妹賣炸雞爆紅　網敲碗求出道

二寶爸划船被撞意外墜湖　「左腿捲進旋螺槳」絞成碎片

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

儒哥車隊上武嶺遇砂石車逼車　女學生險被輾！警開罰＋扣牌

學生被「大刀教授」問實驗原理　竟調皮回應！網：小心變學弟

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

熱狗唱到一半麥克風無聲：就是要看歌手失誤出糗

生物股長飆《火影忍者》神曲　《青鳥》前奏一下..全場嗨炸！

北韓化肥短缺！　金正恩傳下令全國「每人上繳10kg糞便」

富士山登山季開始！入山先交2000日圓　管制措施正式上路

北約「逾2萬兵力」駐紮邊境　白俄羅斯控：加劇緊張

凱特王妃有望在溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

烏克蘭挫敗「政變陰謀」逮捕一票人　嫌企圖招攬軍人民兵奪權

亂流事故增加！大韓航空1規定改了　降落前40分鐘「停止客艙服務」

14歲屁孩花500「全臉刺青」！才2年就後悔　怨：找不到工作

吃小林製藥「毒紅麴」！　超過85%患者腎功能至今未恢復

激似Lisa！泰國17歲正妹賣炸雞爆紅　網敲碗求出道

二寶爸划船被撞意外墜湖　「左腿捲進旋螺槳」絞成碎片

抽中烤鴨免費餐券！他兌換遭要求「付低消」酸：是想白吃白喝嗎

台新金集團高層大風吹！　前經長王美花兼任銀行獨董

曼谷買房「4字頭爽當包租公？」　專家：現金購買較划算

屏東翁摔傷記憶差遺失機車鑰匙　里港警暖心援助

賓士E63衝總統府影片曝！駕駛全身名牌行頭驚人　動機待釐清

大雨炸中台灣　南投縣國姓鄉淹水一級警戒

不滿女乘客沒讓博愛座！特勤退伍阿北嗆：是男的我就打妳

黃子韜、徐藝洋「疑領證結婚」衝熱搜！經紀人回應陸網酸：早晚的事

中職6月MVP出爐　陳子豪狂敲6轟、勝騎士橫掃3勝

美麗島民調／藍營54.0%反感度第一　白營好感度增加3.1個百分點

外銷日本無籽厚肉梅乾 賣4送4 共兩口味

國際熱門新聞

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

24歲男遭鱷魚拖走！整顆頭顱消失

喝咖啡還是茶？　空姐揭骯髒秘密：我們2種都不會喝

泰高僧「屍體火化」毫髮無傷！

出國玩要提早多久到機場？專家揭計算方法

法國會首輪投票　馬克宏政治賭注慘輸

日本睽違20年發新鈔　恐是最後一次

印度「1家7口抱一團」被急流沖走！

印尼出重手　將對中國商品徵收200％關稅

消息人士：拜登將與家人討論下一步

靠Costco好物粉專　她月入23萬

激似Lisa！泰國17歲正妹賣炸雞爆紅

柬詐騙園區轉移大量豬仔！1男逃跑「滿臉血」

更多熱門

相關新聞

2024年RICHARD MILLE盃經典帆船賽　史詩般海上競速

2024年RICHARD MILLE盃經典帆船賽　史詩般海上競速

6月15日，為期兩週的RICHARD MILLE盃經典帆船賽圓滿落幕。由William Fife於1911年設計的Mariquita號榮獲冠軍。本屆比賽需要在英國和法國共參與255英里的離岸賽角逐以及八天的近岸賽。所有參賽帆船均為上個世紀設計，旨在弘揚高性能的經典競賽船隻。

意外腦震盪 　英國安妮長公主出院

意外腦震盪 　英國安妮長公主出院

傳遭施壓！愛丁堡、高雄締盟突喊卡

傳遭施壓！愛丁堡、高雄締盟突喊卡

謝淑薇伊斯特本網賽女雙8強落馬

謝淑薇伊斯特本網賽女雙8強落馬

他玩「窒息式性愛」等男友回家！反勒死自己

他玩「窒息式性愛」等男友回家！反勒死自己

關鍵字：

溫布頓凱特王妃網球英國美好傳統

讀者迴響

熱門新聞

獨／淡水捷運站活春宮　姊弟檔情侶被起訴

泰籍爆乳姊疑遭外流就醫照！全身束縛網看傻

大寮「移工假日天堂」被抄毒　熱褲妹趴地受檢

搭去淡水「他驚醒在象山」！站務員傻：搭了5小時

死傷不斷！　9成聯結車竟如「瘋火輪」

無人拉麵挨轟公審客人！霸氣闆娘現身：2個月卡6官司

上尉海巡學弟吃掉學長嬌妻！帶回住處睡整晚

只有今天！超商咖啡「買7送7」爽喝

神明指示「把地瓜葉變成茶」　發明家曾崇恩：花10年賣5棟房製成

鏤空爆乳姊大鬧101小CK　猛砸墨鏡鞋包

14歲屁孩花500「全臉刺青」！2年就後悔

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了

跟女網友約愛撫！他「戴套滑進去」挨告

斷交台灣後超慘！宏都拉斯蝦農求113億紓困

更多

最夯影音

更多

Lulu金曲開場「冒嬰兒聲」突喊卡　大唱〈蘑菇濃湯〉改編成金曲版

當你不小心台灣狗以...　自己笑VS裝沒事

嘉義沉睡的酥皮濃湯爆紅　客人想點餐要先叫醒老闆

陶晶瑩唱一半遇「粉絲丟內衣」　荳荳突上台曝「18歲最想喝酒」

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面