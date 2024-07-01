凱特王妃有望在溫布頓再度亮相！　賽會鬆口曝玄機

▲凱特王妃（右）去年將溫布頓男單冠軍金盃頒給阿卡拉斯。（翻攝Wimbledon官網）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）6月15日出席慶祝英王官方生日的皇家閱兵儀式，那是她3月宣布罹癌後首度公開露面。有消息指出，溫布頓網球錦標賽會內賽今（1日）開打，凱特王妃身為全英俱樂部贊助人，相當有可能在比賽期間再度亮相，主辦方也表示，希望凱特王妃能到場頒獎，延續美好的傳統。

凱特王妃自2016年接下全英草地網球和門球俱樂部贊助人一職後，每年都會現身溫布頓，並於男單、女單決賽後頒獎，今年溫網會內賽於1日至14日舉行，不過，今年因為凱特王妃的身體狀況，她是否會出席仍是未知數。

根據英國《每日電訊報》報導，全英俱樂部主席黛比傑文斯（Debbie Jevans）受訪表示：「我們希望凱特王妃能以全英俱樂部贊助人身分到場頒獎，但她的健康狀況是首要任務，我們會盡可能給她最大的彈性。」並指出，今年會由誰頒獎，可能要到決賽當天早上才會決定。

▲凱特王妃（前排左起）去年與女兒夏綠蒂公主、兒子喬治王子、丈夫威廉王子一同觀賞溫布頓男單決賽。（翻攝Wimbledon官網）

▲凱特王妃（右）去年在溫網女單決賽，給予亞軍加博一個擁抱。（翻攝X@RoyallyBelle_）

▲已退役的草地球王費德勒（右二）去年重返溫布頓中央球場，與妻子米爾卡（右一）坐在皇家包廂內，凱特王妃（左二）也在場。（翻攝Wimbledon官網）

即便凱特王妃上月15日在閱兵儀式中重返公眾視野，但這不代表她完全恢復王室公作，她在聲明中表示，自己渴望在夏天參加一些公共活動，而她的癌症治療也持續進行，如同走過病痛的癌友們一樣，治療的過程「有好日子也有壞日子」。

事實上，已故伊莉莎白女王從1952年開始一直擔任全英俱樂部贊助人，直到2016年將此職位傳給孫媳婦凱特王妃。熱愛運動的凱特王妃是超級網球迷，2011年與威廉王子結婚後，幾乎年年到溫布頓觀看比賽，她的穿著打扮、舉手投足皆是場邊最美麗的焦點。

去年凱特王妃與威廉王子，以及兒子喬治王子、女兒夏綠蒂公主一起觀看男單決賽，並親自將溫網金盃頒給來自西班牙的阿卡拉斯（Carlos Alcaraz）。另外，在去年溫網女單決賽頒獎，凱特王妃給予屈居亞軍的突尼西亞一姐加博（Ons Jabeur）暖心擁抱，並鼓勵她。今年凱特王妃宣布罹癌後，加博隨即在X平台發文：「殿下，想念您，也想給您一個安慰的擁抱，祝您早日康復。」令人動容。



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