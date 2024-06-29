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英國安妮長公主出院了　傳散步意外「腦震盪」已回家休養

▲▼安妮長公主（Princess Anne）。（圖／路透）

▲安妮長公主據悉已經出院。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

英國安妮長公主（Anne, Princess Royal）23日發生意外，出現頭部輕傷與腦震盪，被緊急送醫，住院治療。根據王室消息人士說法，她已於28日出院，回到住所休養。

根據消息人士說法，安妮長公主28日上午返回位於蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Park）的住所，她將繼續在家休養，直到醫療團隊判定安全與舒適時，才會重新投入公開活動。其丈夫勞倫斯（Tim Laurence）也對醫護人員表示感謝。

安妮長公主23日在莊園散步時受傷，由於腦震盪，無法記起事發細節。儘管目前不清楚確切狀況，但意外現場附近有馬匹，醫療團隊也證實，她的頭部傷勢符合馬匹造成的撞擊情況。

▲▼英國安妮長公主參加海軍新型航母「伊莉莎白女王」號服役儀式。（圖／路透社）

▲安妮長公主被認為是最勤勞的王室成員之一。（圖／路透）

73歲的安妮長公主是英王查爾斯三世的妹妹，也是已故女王伊莉莎白二世的唯一女兒，她向來以熱衷馬術運動和慈善活動聞名，也被普遍視為最努力工作的王室成員之一，每年都盡責地出席數百場活動。

此外，英國王室近年面臨一系列健康挑戰，64歲約克公爵夫人莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）去年因為乳癌接受治療，今年1月又被驗出皮膚癌。英王查爾斯三世、王儲妃凱特也被先後證實罹癌，正在接受治療。

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