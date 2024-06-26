英31歲男玩「窒息式性愛」等男友回家！　關SM鐵籠意外勒死自己

▲亞當一邊使用BDSM設備，一邊等待男友回家，沒想到卻因此窒息死亡。（圖／死者社群媒體）



記者王佩翊／編譯

英國一名前航管員在家中獨自一人大玩BDSM，將手腳綁在束縛鐵籠內，並在脖子上套上項圈，沒想到卻失手導致自己窒息死亡。等他的男友返回家中時，屍體已經明顯冰冷僵硬。

根據《每日郵報》報導，31歲的亞當•吉萊斯比（Adam Gillespie）的男友亨利•安德魯斯（Henri Andrews-Buller）2023年10月28日晚間6時30分下班回家時，看到亞當獨自一人待在BDSM性愛玩具「束縛鐵籠」（bondage cage）內，並且已經斷氣。

亞當進入束縛鐵籠後，將自己的手腳都綁在鐵籠上，並套上項圈，疑似是想要以這樣的狀態等待男友回家，沒想到卻失手勒死自己。亨利發現亞當時，他已經全身冰冷、沒有任何反應，明顯死亡。

亨利隨即通報緊急救援服務，救援人員抵達現場後努力搶救亞當的生命，但亞當最終仍在家中被宣告死亡。經過法醫相驗，亞當最終死因確定為頸部窒息死亡。

亨利懷疑，亞當應該是在等待他回家一起玩BDSM，但是他早在之前就曾經警告過亞當，不要在沒有人陪伴的情況下使用BDSM設備，誰知道他還是這樣做了，甚至因此賠上性命。