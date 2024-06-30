沒使用原廠線！「iPad充電突自燃」結果曝...果粉嗨翻：賺爛

▲網友疑因使用非原廠充電線導致自燃，向蘋果客訴後，竟獲得賠償。（翻攝PTT）

圖文／鏡週刊

一名網友的iPad疑似因使用非原廠充電線而發生自燃意外，造成iPad背蓋融化、木製桌面燒出大洞，讓他嚇了一大跳。他向蘋果反映後，原本以為會因為使用非原廠配件而無法獲得賠償，沒想到蘋果竟主動聯絡他，並表示願意提供賠償。

這名網友先前在PTT上發文表示，父親近日早上發現客廳煙霧瀰漫，循線查看後發現是他放在桌上的iPad 自燃。這台2017年出產的iPad 5疑似因電池膨脹而燒毀融化，還在桌面留下一大片燒焦痕跡，讓他感到餘悸猶存。

原PO本來將過程PO上網想尋求網友意見，了解如何向蘋果客訴，可是反而遭網友發現他使用非原廠充電線，普遍認為蘋果可能不會理會。不過，原PO還是抱著一絲希望向蘋果客服反映。沒想到蘋果客服很快就回覆他的客訴，並請他提供iPad及充電配件的不同角度照片，還「詢問是否有人受傷及事發經過等細節」。

當原PO提供照片後，很快就接到另一名蘋果專員來電關心，表示願意提供iPad 9作為賠償。不過，由於台灣蘋果官網已停賣iPad 9，因此蘋果改為提供最新款iPad 10 256GB版本賠償，還讓網友自行挑選顏色。最後，原PO在一週後就迅速收到全新iPad 10，並在網上更新後續經歷，稱讚蘋果的售後服務，讓他十分滿意。

不少網友得知後續神展開後，都羨煞原PO際遇，認為他太幸運，直呼：「賺爛了」，還有人對蘋果售後服務感到驚訝，「大推蘋果售後3C，（iPad）自燃是不被允許的，不是推給線頭就當沒事」；也有人藉此調侃：「本季爛線銷量突然暴增」、「手上也一台五代（iPad），已經開始期待了」。

不過，也有網友提醒，使用非原廠配件確實有發生危險的風險，「不要期待自燃，鋰電池爆炸跟燃燒很恐怖的」。



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