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社會 社會焦點 保障人權

高雄女搭捷運「包包突燒成火球」！全場嚇傻　網紅目睹驚曝元凶

▲▼部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」目擊高雄車站捷運站內行動電源火警。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲高雄車站捷運站今天突然發生一起行動電源自燃火警。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者賴文萱／高雄報導

高雄捷運「高雄車站」今（1）日中午12時許，一名白衣女子身上背著的包包突然冒煙並飄出燒焦味，接著燒成火球，女子當場嚇傻把包包甩開，東西散落一地。站務員獲報後與保全立即到場拿著滅火器滅火，事後發現竟是行動電源不明原因自燃釀禍，至於詳細爆炸原因尚待進一步釐清。

▲▼部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」目擊高雄車站捷運站內行動電源火警。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼女子身上的包包突然有燒焦味並開始冒煙，隨後開始自燃。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」目擊高雄車站捷運站內行動電源火警。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這起事故發生在高雄捷運高雄車站地下2樓商店街通道，目擊事發經過的部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」發文指出，「高雄車站，五分鐘前，民眾包包內的行動電源自燃，整個變成火球。#天熱小心安全、人平安。」

據了解，當時這名女子包包內的行動電源不明原因突然冒煙，接著包包出現火光後，女子趕緊將包包甩開，現場煙霧瀰漫，包包裡頭的東西也散落一地，路旁的民眾目擊全都嚇傻，所幸這起火警未造成人員傷亡。

▲▼部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」目擊高雄車站捷運站內行動電源火警。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼女子發現身上的包包有燒焦味及冒煙狀況，後續確認是其行動電源故障所致。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼部落客「高雄美食走跳-刁嘴公主」目擊高雄車站捷運站內行動電源火警。（圖／「高雄美食走跳-刁嘴公主」授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

高捷表示，該旅客發現自身攜帶的提袋有燒焦味及冒煙狀況，確認為其行動電源故障所致，並將其扔至車站地板，造成現場有異味。清潔人員發現後立即通知站長前往查看處理，確認後現場無造成人員受傷及設備損壞。

該事件無造成設備損壞，高捷表示無相關求償事宜，但呼籲乘客若攜帶行動電源或電器類產品搭車，應注意相關電源管理，以維護自己跟其他乘客安全。

網友紛紛留言「什麼牌子的這麼危險」、「是天熱惹的禍吧！超危險的」、「如果不是正版的3C產品都很危險」。不過3C達人則分析，只有遇過在長期汽車上曝曬，才有可能自燃，不然一般都是不當使用（遇水）、不當充電，沒有通過安檢的行動電源，鮮少聽到天氣而造成自燃現象。

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